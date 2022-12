"Porta a porta efficace, risultati ambientali ottimi"

Dopo le critiche sollevate da più partiti di opposizione, in merito alla situazione in cui si trovava il centro storico a ridosso del Natale tra abbandoni di pattume e sacchetti di plastica ancora presenti alle 11 del mattino, Aimag interviene scusandosi "per il disagio funzionale ed estetico". La multiutility ha precisato che "purtroppo la rottura di un mezzo per la raccolta, in capo al fornitore esterno che svolge questo servizio per conto di Aimag, non ha consentito di eseguire nei tempi soliti la raccolta dei sacchetti, che si è potuta completare solo manualmente, e poi con un altro mezzo successivamente, creando un ritardo di qualche ora". "L’azienda imposta tutte le raccolte che esegue direttamente o in capo ai fornitori scelti per queste attività, curando la logistica e la tempistica in modo tale che, soprattutto il centro storico, sia ‘liberato’ velocemente da sacchi e contenitori ma – sottolinea Aimag, ribadendo la positività del porta a porta integrale – purtroppo a volte gli inconvenienti tecnici possono verificarsi. In questi casi, ad oggi comunque l’unico accaduto dopo settimane in cui è in vigore il nuovo servizio, si può solo prontamente reagire mettendo in campo tutti i mezzi e le persone necessari come successo il 23 dicembre scorso, non appena appreso del mezzo rotto".

Rivolgendosi poi alle opposizioni intervenute sul tema, "ricordiamo ad Annalisa Arletti (Fratelli d’Italia) e Massimo Barbi (Forza Italia), che il porta a porta è una scelta intrapresa da Amministrazione comunale e gestore già da dieci anni, non una scelta di adesso. L’integrazione delle raccolte già in essere con quelle di plastica e vetro rappresenta solo l’ultimo tassello di un percorso che ha consentito alla città di ottenere risultati ambientali eccellenti, che fanno di Carpi una delle migliori realtà italiane in termini ambientali. Inoltre – prosegue l’ente – non solo gli undici Comuni serviti in ambito raccolta rifiuti da Aimag, ma altre numerose realtà stanno utilizzando lo stesso sistema di raccolta da qualche anno, con grande successo". Infine, "rammentiamo che la raccolta porta a porta verrà implementata obbligatoriamente anche in altre città, in ragione della normativa regionale ed italiana, che individua in questa modalità quella più efficace per ottenere risultati ambientali significati".

Maria Silvia Cabri