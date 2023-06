Porta a porta esteso alle frazioni

Dopo il capoluogo, tocca alle frazioni.

Da lunedì saranno infatti servite dal porta a porta di plastica e carta anche San Venanzio, Gorzano, Torre Maina e la parte occidentale di Pozza.

Già avviato, da circa una settimana, in città e nelle zone più densamente abitate del territorio, il nuovo sistema – in vigore a Fiorano da febbraio, a Sassuolo da un paio di mesi – arriva in tutte, o quasi, le frazioni maranellesi.

"Operativamente – fa sapere Hera – sarà sufficiente seguire il calendario delle raccolte di carta e plastica consegnato alle utenze con il kit della nuova raccolta differenziata.

La raccolta di plastica e lattine – specifica – è prevista ogni mercoledì mattina, mentre a carta e cartone tocca il giovedì e i sacchi dovranno essere esposti la sera prima all’esterno del proprio civico, mentre venerdì il ritiro riguarderà il cartone delle attività produttive e commerciali".

Si tratta del secondo ‘step’ del porta a porta a Maranello: il terzo (e ultimo) da lunedì 12 giugno, quando il sistema verrà esteso anche alla zona di Pozza a oriente di via Vandelli, a via Lazio e alle sue traverse (via Fonda, ecc.) oltre che al forese e alle aree industriali.

Per dare modo ai maranellesi di prendere confidenza gradualmente con la novità, i ‘vecchi’ contenitori resteranno sulle strade ancora per qualche giorno, "ma è importante – ricorda Hera, che si occupa della gestione del servizio – che i residenti inizino già da subito a fruire del nuovo servizio di raccolta domiciliare, per accelerare il più possibile la transizione verso la nuova modalità di raccolta".