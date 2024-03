Porta a porta, il bilancio di Hera: "Raccolta differenziata al 78%. Regolarizzati 4mila evasori"

Il porta a porta, contestato dalla maggior parte dei modenesi e probabilmente fulcro della battaglia in campagna elettorale, ha anche un risvolto positivo: la raccolta differenziata nel mese di gennaio ha raggiunto il 78%. In poco più di un anno la nuova modalità di conferimento dei rifiuti, necessaria per adeguarsi agli standard di sostenibilità richiesti a livello europeo, ha riguardato oltre 100mila utenze. L’impegno collettivo ha permesso di accrescere in breve tempo la quota di rifiuti da avviare al riciclo del 18% (nel gennaio 2023 era ferma al 60%) sfiorando l’obiettivo posto dalla Regione che, per le città capoluogo, prevede di raggiungere il 79% di raccolta differenziata entro il 2027. Il lusinghiero risultato in termini quantitativi comprende tutte le frazioni di rifiuto (carta, plastica, vetro e organico), ma anche la qualità della differenziata è notevolmente migliorata rispetto agli anni passati: i rifiuti non conformi o estranei, erroneamente inseriti nella raccolta differenziata di carta e plastica dai cittadini, si attestano sul 15-20% per quanto riguarda la plastica e sul 4-6% per quanto riguarda la carta.

Conseguentemente si registra un notevole calo della frazione indifferenziata, che è diminuita del 35%. A questo proposito, anche il monte rifiuti, cioè la totalità dei rifiuti complessivamente raccolti sul territorio, è calato in modo evidente: i flussi di rifiuti gestiti nel 2023 sono scesi del 9% rispetto al 2021, per un totale di circa 10mila tonnellate che equivalgono al contenuto di circa 50mila cassonetti. Questo decremento è dovuto, in larga parte, anche a una forte riduzione del fenomeno di migrazione dei rifiuti dai comuni limitrofi verso Modena.

Raddoppia anche il flusso di rifiuti intercettati tramite i Centri di raccolta: attraverso i quattro impianti, infatti, sono stati raccolti circa il 15% dei rifiuti prodotti dai modenesi, il doppio rispetto all’anno precedente, quando il materiale conferito nei Cdr si attestava sul 7,5%. Questo materiale in più, intercettato dai Cdr, dimostra come la maggior parte dei cittadini stia utilizzando correttamente il servizio, che si integra con il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta: prima, infatti, questi rifiuti finivano nell’indifferenziata e ora, invece, possono essere recuperati.

Da quando sono stati introdotti i nuovi servizi ambientali gestore e amministrazione comunale, grazie al continuo confronto, hanno messo in atto una serie di interventi migliorativi per accompagnare la città all’importante cambiamento, che nel giro di pochi mesi ha coinvolto migliaia di cittadini. Tra questi, l’introduzione della raccolta porta a porta notturna, partita il 4 dicembre scorso, che ha contribuito a migliorare il decoro della città: a tal proposito continua l’attività di sensibilizzazione dei cittadini da parte dei tutor, anche sugli orari di esposizione dei sacchi, che devono essere posizionati nei pressi del proprio civico dalle 19 alle 23.

Proprio per preservare il decoro, si ricorda che i servizi ambientali possono essere utilizzati correttamente solo dai cittadini in possesso del kit per la raccolta differenziata, che contiene i sacchi gialli e azzurri per il ritiro porta a porta di plastica e carta, la pattumella areata per l’organico e la carta Smeraldo, la tessera che permette di aprire i cassonetti informatizzati e conferire così i rifiuti indifferenziati. Solo chi possiede un regolare contratto Tari può richiedere la dotazione. Grazie all’impegno messo in campo dall’amministrazione comunale e dal Gruppo Hera, nell’ultimo anno sono aumentate le utenze Tari, cioè i cittadini che pagano la tariffa sui rifiuti (oltre 4.000 mila i nuovi contratti stipulati), anche se rimane una sacca di evasori, cioè persone che non hanno gli strumenti per usare correttamente i servizi. E’ questa la principale causa degli abbandoni di sacchi fuori dai cassonetti, fenomeno ancora presente, seppur in netto calo, in alcune zone della città: si invitano quindi tutti coloro che non l’avessero ancora fatto a regolarizzare la propria posizione e a ritirare il kit rivolgendosi alle Case Smeraldo.