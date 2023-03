Porta a porta in centro "Per Hera e Comune è la prova del nove Serve massima puntualità"

di Paolo Tomassone

"Il servizio porta a porta è appena iniziato, vediamo come procede prima di giudicarlo. Una cosa è però certa: se il sistema di raccolta dei sacchi non funzionerà come un orologio svizzero qui in centro sarà un macello". Lo dice il portavoce del comitato centro storico di Modena, Giuliano Zanni, che non nasconde le sue perplessità sulle novità introdotte negli ultimi mesi da Hera in periferia e, da lunedì, anche dentro le mura della città.

A rassicurare i residenti è l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandra Filippi, ricordando che in questa fase "l’Amministrazione comunale lavora quotidianamente con il gestore Hera per individuare le soluzioni ai problemi che man mano si presentano". Di questo si è discusso lunedì sera nel corso di un’assemblea con i cittadini che risiedono nella zona, alla presenza tra gli altri dei tecnici della multiutility e ai rappresentanti del Comune. "Durante l’incontro a cui non ho potuto partecipare personalmente non sono emerse particolari novità rispetto a quello che è già stato anticipato nei mesi scorsi – ricorda Zanni –. Non ho la pretesa di conoscere l’opinione di tutti quelli che vivono o che operano in centro storico ma sento tra la gente che permangono non poche perplessità su questo nuovo servizio. Siamo agli inizi, questa sarà una bella prova del nove". Per il comitato dei residenti il sistema di raccolta nei giorni prestabiliti dovrà funzionare alla perfezione, anche per evitare quegli spiacevoli inconvenienti che si stanno registrando in altri quartieri.

"Il centro è una realtà molto delicata – prosegue il presidente del comitato – dove convivono abitazioni ma anche tanti ristoranti e bar che producono una quantità di rifiuti quotidiana non indifferenze. Avere dei sacchi appoggiati sui marciapiedi o sotto i portici tutto il giorno sarà deleterio per l’immagine che diamo a chi viene a visitare la città. Speriamo che funzioni davvero, giudicheremo quando entrerà a regime". Lavorando con Hera al progetto per le nuove modalità di raccolta differenziata in centro storico e tenendo conto della particolarità dell’area, "ci siamo dati come linea quella di ipotizzare tutte le situazioni che si sarebbero potute prospettare per prevenire i problemi attraverso un’organizzazione su misura della raccolta" assicura Filippi. Da questa prospettiva, e dalla volontà di rendere il più possibile agevole il compito richiesto ai cittadini, nasce la raccolta differenziata "condominiale", ad adesione libera, che – ricorda l’assessore – "permette di non tenere i rifiuti in casa e non obbliga a ricordarsi i giorni di ritiro. E nasce anche la raccolta il più personalizzata possibile per gli esercenti e i ristoranti che, a seguito di molteplici incontri, è stata tarata tenendo conto delle misure dei locali, degli orari di apertura e dei giorni di chiusura".

Si tratta di una modalità nuova per tutti, per cui serviranno quasi sicuramente degli aggiustamenti in corsa, e per questo anche in centro, come nelle altre zone della città, il monitoraggio è continuo da parte dell’amministrazione comunale. "Per farla funzionare al meglio – prosegue Filippi – è necessario ascoltare le esigenze e raccogliere dubbi e perplessità dei cittadini nelle assemblee, che continuiamo a fare, come nei punti informativi e attraverso il numero di telefono dedicato che invito tutti a utilizzare per segnalare situazioni di difficoltà".