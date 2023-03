Porta a porta in centro storico "Le abitudini devono cambiare Ascolteremo le esigenze di tutti"

"Lo spavento iniziale è normalissimo quando si dà il via a un progetto innovativo come questo, sarei preoccupata se non fosse così. Stiamo però tenendo contatti diretti con i commercianti del centro e con gli amministratori condominiali: ascolteremo ancora le loro esigenze e se sarà necessario inserire delle modifiche lo faremo". La rassicurazione arriva da Fabia Ferrioli, responsabile dei Servizi ambientali di Hera a Modena, durante un incontro con la stampa per verificare sul campo le novità introdotte con l’avvio della raccolta rifiuti porta-a-porta in centro storico.

Per le famiglie e i piccoli esercizi commerciali dovranno cambiare alcune abitudini di conferimento rifiuto, due in particolari: ricordarsi di collocare il contenitore per la carta il lunedì e per la plastica il giovedì e utilizzare sacchetti più piccoli per l’indifferenziato che dovrà essere riposto nei nuovi cassonetti funzionanti solo con la ‘tessera Smeraldo’. Per un periodo transitorio di qualche settimana resteranno anche i vecchi cassonetti per consentire ai ritardatari di ritirare i kit e di abituarsi alle nuove regole. "È nell’interesse comune che non permangano per troppo tempo – spiega Ferrioli – perché oggi sono dei punti di accumulo e discarica generalizzata. Nell’ottica di migliorare il decoro del centro dobbiamo riuscire a rimuoverli nei tempi giusti".

Tutti i contenitori in strada verranno quindi rimossi così come spariranno le isole ecologiche a partire da quella di fronte alla parrocchia di San Francesco, inutilizzabile da diverso tempo. Ogni nucleo familiare avrà il proprio servizio interno domiciliare, anche se permangono i contenitori sui viali che potranno essere utilizzati da chiunque, anche dai residenti nelle aree più esterne del centro. L’isola ecologica di via Mondatora, dedicata esclusivamente agli operatori del Mercato Albinelli, verrà completamente rinnovata per "dare maggiore decoro a quest’area molto bella del centro storico" e per renderla ancora più fruibile. "Stiamo lavorando con l’amministrazione e con la soprintendenza – dice la responsabile di Hera – per riuscire a isolare l’area con un cancello. L’isola sarà ampliata e potrà essere utilizzata da chi lavora al mercato Albinelli e da qualche altro esercente della zona". Il porta-a-porta rivoluzionerà anche la racconta nei condomini. "Abbiamo contattato tutti gli amministratori, fatto i sopralluoghi e stiamo continuando a verificare alcune situazioni particolari – ricorda Ferrioli –. Dove c’era la possibilità di spazi interni abbiamo portato tutte le dotazioni per carta, plastica, organico e vetro; se gli spazi interni sono piccoli abbiamo portato i contenitori solo per vetro e organico". Ad alcuni condomini viene offerta la possibilità di raccolta da parte degli operatori Hera che potranno accedere all’ingresso del palazzo utilizzando la chiave collocata in un box col lucchetto collocato accanto al portone d’ingresso.

