Porta a porta in zona musicisti "Dovremo essere molto rigorosi o il quartiere sarà una discarica"

di Stefano Luppi

Ci siamo. E’ il momento della zona musicisti dove però non c’è ottimismo sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Il porta a porta per carta e plastica parte ufficilamente oggi nell’area semicentrale densamente abitata compresa nel perimetro delimitato da via Ciro Menotti a ovest, Emilia Est a sud, Divisione Acqui a nord e via Perosi a est. Basta andare in viale Verdi, via Mascagni, via Bellini, via Bonacini e soprattutto via Puccini per rendersi conto di quel che pensano i residenti e i commercianti.

"Davvero la raccolta della carta partirà già martedì? – dice stupita Daria Zanni che gestisce la tabaccheria di via Puccini – non pensavo toccasse gioà noi e io ancora non ho visto nessuno. Dove metterò la carta che produco? Due settimane fa sono venuti a portarmi la tessera Smeraldo, ma coma faccio a essere ottimista? Vedo a casa di parenti, in strada Fossamonda, che il pattume resta fuori tutta la giornata".

"A me hanno consegnato tutto il necessario – dice la titolare Marilena Bonfante, titolare dell’erboristeria ’Il Girasole’,– e il personale è stato gentile e disponibile. Nel quartiere dove vivo, però, dopo pochi giorni i cassonetti con la tessera non si aprivano più e la gente metteva a terra i sacchi: come posso pensare che qui vada diversamente? In ogni caso io Modena così poco pulita non l’avevo mai vista, come faranno qui nella zona con palazzi con decine di appartamenti? Metteranno i vari sacchetti lungo il marciapiede? In questa zona neppure con il sistema precedente vedevo troppa attenzione ai rifiuti. Sono andata in centro con un’amica di Roma e c’era pattume ovunque. Mi sono vergognata".

C’è anche chi è più ottimista e chi invita i cittadini a darsi da fare. "Io abito in zona musicisti – dice Anna Vaccari – e in più faccio la guardia ecologia volontaria quindi vedo l’intera città. E’ e sarà una lotta durissima perché il nuovo sistema di raccolta rifiuti è un progetto non semplice. Serve però, da parte di residenti e commercianti, buon senso e voglia di collaborare. Una volta il modenese era più ligio alle regole". Poche strade e si incontra Armando Di Napoli, barbiere, nel suo negozio: "Mi sforzo di essere ottimista per la zona musicisti, ma vedendo i quartieri dove il sistema è attivo faccio un po’ fatica sinceramente. Spero abbiano fatto bene i calcoli per questa zona densamente abitata: i miei clienti mentre taglio loro i capelli ne parlano moltissimo. Non si poteva fare funzionare meglio il sistema precedente dei cassonetti?".

Pessimista sulla novità è anche Rossella Borciani, titolare della caffetteria pasticceria ’Europa’ di via Bellini: "Vedo che devono ancora portarci i contenitori e quindi mi tocca sperare che tutti funzioni. In altro quartiere dove vivo la tessera Smeraldo non funziona, anche se per ora non abbiamo i mucchi davanti casa." Infine Annamaria Bianconi termina ricordando che "se fossimo ben organizzati forse il sistema potrebbe anche funzionare, ma così temo sia uno spreco di soldi". Ricordiamo il calendario della zona Musicisti a partire da oggi: "I residenti - spiega Hera - dovranno esporre, nei pressi del proprio civico, sulla pubblica via, il sacco azzurro di cartacartone, che sarà ritirato martedì mattina dagli operatori. Il martedì sera invece occorrerà esporre il sacco giallo di plasticalattine che sarà ritirato l’indomani, mercoledì.