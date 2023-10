Porta a porta, kit disponibili anche nei supermercati e nelle parrocchie dei quartieri

Anche nel mese di ottobre si moltiplicano a Modena le possibilità di ritirare i sacchi per la raccolta differenziata porta a porta. La positiva esperienza degli infopoint del Gruppo Hera attivi di sabato mattina nelle polisportive, infatti, sarà replicata coinvolgendo anche parrocchie, associazioni e una catena di supermercati.

L’iniziativa, organizzata dalla multiutility con la collaborazione delle realtà in campo, è stata pensata per rendere più capillare la distribuzione delle dotazioni, andando incontro alle esigenze dei cittadini il cui impegno nella corretta separazione dei rifiuti sta dando ottimi risultati, sia in termini quantitativi (in città la raccolta differenziata ha già superato il 75%) sia sotto il profilo della qualità del materiale avviato al riciclo.

I nuovi punti di consegna, dove i modenesi potranno rifornirsi di sacchetti e chiedere informazioni sui nuovi servizi ambientali, saranno attivi fino al 28 ottobre ogni sabato mattina (con una eccezione di venerdì), dalle 9 alle 13.

Di seguito l’elenco completo:  7 ottobre: polisportiva Sacca in via Paltrinieri 80, Mercatino del Riuso in piazza Guido Rossa, supermercato Conad in viale da Vinci 60  14 ottobre: sede del Quartiere 4 in via Newton 150, parrocchia di San Paolo in Stradello del Luzzo 130, parrocchia Beata Vergine Addolorata in via Rangoni 26  20 ottobre (venerdì): Direzionale 70 in via Giardini 464, scala F  21 ottobre: supermercato Conad in via Beethoven 60, polivalente Sant’Anna in via delle Suore 441, Croce Blu di Modena in via Pietro Giardini 481  28 ottobre: polisportiva San Faustino in via Wiligelmo 72, supermercato Conad Madonnina Due in via Emilia Ovest 621, polisportiva Saliceta San Giuliano in stradello Chiesa di Saliceta San Giuliano 52 Case Smeraldo sempre attive Sacchetti e materiale per la raccolta differenziata restano comunque disponibili anche nelle tre Case Smeraldo della città aperte in via Razzaboni 80 (dal lunedì al sabato 8:00-18:00); in via Canaletto Sud presso la Galleria Aldi (dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 e 14:30-19:00, sabato 8:30- 13:00, domenica 9:00-12:30); e al Mercato Albinelli (dal lunedì al sabato 9:00-13:30). Per snellire i tempi di consegna è consigliato portare con sé, anche agli infopoint, la Carta Smeraldo.

