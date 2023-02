Porta a porta, la città è già una discarica

Barbara Manicardi

Come era prevedibile la città è già sommersa da sacchi di rifiuti (non certo differenziati) abbandonati un po’ ovunque: sulla strada, vicino ai vecchi e nuovi cassonetti, nei fossati, nelle piazze e in ogni spazio possibile, aiuole comprese. L’importante è liberarsi della spazzatura – soprattutto in quartieri diversi dal proprio – senza essere costretti ad utilizzare la ’carta Smeraldo’. Un avvio non proprio brillante quello del porta a porta che ’zoppica’ parecchio. Come abbiamo spesso sottolineato, la buona volontà dei cittadini deve andare di pari passo con l’efficienza e la puntualità nella raccolta dei sacchi, cosa che purtroppo non avviene. Auguri a tutti noi.