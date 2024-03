Porta a porta, prosegue la distribuzione dei sacchi

Prosegue a Modena, nei luoghi di aggregazione come polisportive e supermercati, la distribuzione dei sacchi gialli e azzurri per la raccolta differenziata porta a porta che comunque si possono trovare sempre nella Casa Smeraldo allestita in via Razzaboni. E’ infatti obbligatorio utilizzare per carta e plastica i sacchi forniti da Hera e non altri tipi di contenitori.

Anche a marzo, ogni sabato mattina dalle 9 alle 13, saranno infatti attivi gli infopoint allestiti dal Gruppo Hera dove i modenesi potranno ricevere informazioni sui servizi ambientali e ritirare le dotazioni necessarie per differenziare correttamente plastica e carta.

Ecco o l’elenco completo: 

2 marzo: Direzionale 70 in via Giardini 464 (Scala F), Sala Polivalente “Campo Botti” in via Delle Suore 441.  9 marzo: Coop I Gelsi in via Vignolese 835, Coop Cialdini in via Galaverna 8. 

16 marzo: Centro Commerciale La Rotonda in strada Morane 500/14, Parrocchia Madre Pellegrina in largo Madre Teresa di Calcutta 20. 

23 marzo: Quartiere 4 in via Newton 150, Polisportiva Saliceta in stradello Chiesa di Saliceta 52. 

30 marzo: Polisportiva Nuova Marzaglia in via Dell’Aratro 42/A, Polisportiva Modena Est in viale dell’Indipendenza 25.

Si ricorda che per il ritiro dei kit sono sempre disponibili le Case Smeraldo di via Razzaboni 80 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 18) e il Punto Smeraldo del Mercato Albinelli (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.30).

r.m.