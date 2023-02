"Porta a porta, quanti errori: cambiare rotta"

"Il nuovo ’porta a porta’ è attivo in quasi la metà della città, peccato stenti a funzionare come verifichiamo tutti quotidianamente. Bisogna cambiare. Erano prevedibili problemi, ma preoccupa che Hera sembri estendere l’attuale sistema senza almeno tararlo meglio".

La bocciatura arriva dal laboratorio politico Modena Volta Pagina, che ha realizzato una sua ’indagine’ personale. "In alcuni quartieri – scrivono gli attivisti – sono stati eliminati i cassonetti per la raccolta di plastica e carta e il risultato è che un po’ ovunque ci sono sacchetti per terra, vicino agli altri cassonetti. Difficile individuare le cause di questo diffuso ’flop’. Non crediamo sia troppo complicato ricordare i giorni di raccolta, semmai c’è spesso poco spazio per depositare i sacchetti davanti al portone. Nella nostra indagine, in cui abbiamo parlato anche con gli operatori di Hera, ci hanno raccontato di tutto: a volte dai camion per la raccolta non scorgono i sacchetti nascosti dalle auto parcheggiate, in qualche caso nelle stradine strette o ostruite, ci sono difficoltà a transitare. Il risultato è una frequente dispersione". "È evidente – continuano da Modena Volta Pagina – che tenere i sacchetti in casa per un’intera settimana comporti disagi, soprattutto per chi vive in appartamenti angusti. Qualche cittadino lamenta di sentirsi poco motivato alla differenziata e di ritenerla inutile, perché l’inceneritore di via Cavazza brucia sempre la stessa quantità di rifiuti e se manca una quota di quelli urbani è rimpiazzata da un’equivalente quantità proveniente da fuori regione. Una scusa? Forse, ma qualsiasi sia la causa, né Hera, né il Comune possono smentire le difficoltà. Nell’indagine abbiamo trovato situazioni imbarazzanti. Diamo pure per scontato uno scarso senso civico di alcuni, ma ci sono anche cassonetti con serratura elettronica, attivati solo in gennaio, che già non funzionano. E allora che succede? Talvolta le serrature sono state manomesse, talaltra gli stessi addetti di Hera le hanno disattivate. Comunque sia, ora si aprono manualmente, alla vecchia maniera. E dire che il sistema digitale, con badge, chip, controllo volumetrico e quant’altro sarà costato molto. A chi ha protestato Hera ha risposto che si farà una verifica a… maggio!".

Modena Volta Pagina conclude: "Ora è inverno, ma presto col caldo arriveranno topi, insetti vari ed esalazioni malsane. Le strade con i sacchetti per terra rappresentano un degrado inaccettabile per una città come Modena che, sul tema rifiuti, già dai tempi dell’azienda municipale Amiu era un modello di pulizia e di efficacia. Prima che la situazione peggiori e prevalga la rassegnazione a questo diffuso andazzo occorre porvi rimedio: ’Comune, Hera battete un colpo e al più presto.’