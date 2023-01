Porta a porta, ritiri confermati

Per assicurare che la città di Modena sia sempre pulita e decorosa, Hera garantirà il 100% dei suoi servizi anche nei giorni festivi. In particolare, si confermano sia i giri di svuotamento dei cassonetti stradali sia tutte le raccolte porta a porta, anche nel Quartiere 4: qui, lo ricordiamo, la raccolta della carta permane tutti i lunedì mattina. Anche la plastica rimane invariata e verrà regolarmente ritirata tutti i giovedì (e quindi anche giovedì 5 gennaio). Continua poi la sostituzione dei cassonetti per l’indifferenziato con quelli informatizzati. I nuovi cassonetti sono comunque aperti, e così rimarranno fino almeno all’Epifania: per utilizzarli basta inserire il sacchetto nel cassetto superiore e azionare la leva.