Porta a porta, si cambia metodo : "Carta e plastica, da dicembre la raccolta dei sacchi sarà notturna"

Manicardi

Porta a porta, la ’Fase 2’ sta per iniziare. Tra la fine di novembre e il 4 dicembre si cambia metodo nel tentativo di riportare un po’ di decoro in città e anche di placare le proteste dei modenesi che non ne possono proprio più di convivere con cumuli di spazzatura di ogni genere nelle strade. Probabilmente il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – che ha personalmente verificato la situazione nella maggior parte dei quartieri girando "anche di notte con un mezzo elettrico e in incognito" – ha capito che qualcosa si doveva fare e, con il suo assessore all’Ambiente Alessandra Filippi, il tecnici del Comune e gli esperti di Hera, ha deciso di correggere un piano che faceva acqua da tutte le parti. La novità più importante è sicuramente la raccolta notturna in buona parte della città (77mila utenze, escluse forese, frazioni, centro storico e zone artigianali): gli operatori passeranno tra le 23 del giorno di esposizione e le 6,30 del mattino successivo e i cittadini dovranno esporre i sacchi di carta e plastica tra le 19 (non più le 20) e le 23 al massimo. Questo dovrebbe (il condizionale è d’obbligo visto quanto accaduto fino ad oggi) portare ad avere la città ’pulita’ e libera dai rifiuti quando le persone cominciano a muoversi, tra le 7 e le 8 del mattino, mentre ora si fa la gimkana tra i sacchi anche fino alle 13. Inoltre questo nuovo metodo dovrebbe consentire (il condizionale qui è ancora più d’obbligo) agli spazzini di quartiere – il cui servizio va messo un po’ a punto – di individuare davvero gli abbandoni e i conferimenti tardivi e di raccoglierli, cosa che sembra scontata ma purtroppo non lo è.

"Siamo arrivati a queste decisioni proprio ascoltando le esigenze di tutti – ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – I cittadini qui hanno aspettative alte e ci siamo resi conto che il sistema attuale non corrispondeva alle attese. Quindi andiamo avanti con questo metodo – vale a dire il porta a porta, ndr – perché funziona, ma migliorandolo".

Il sindaco ammette che "non è stato semplice per nulla trovare un accordo sindacale per il lavoro notturno, ma alla fine ci siamo riusciti. Questo è il metodo Modena: tutti intorno a un tavolo a risolvere le cose. Del resto i cittadini lo meritano perché da quando è iniziata la nuova raccolta rifiuti porta a porta si sono impegnati molto per farla funzionare. E ora tocca a noi fare altrettanto perché il decoro è la nostra priorità".

Ma la Fase 2 non si ferma alla sola raccolta notturna, che di sicuro potrebbe (se funziona e se il servizio viene svolto come dovrebbe essere svolto) rappresentare una svolta importante. Tra le novità importanti c’è anche l’installazione delle prime strutture Eco smarty (attive dal 20 novembre): sono cassonetti che si aprono con carta Smerando e che permettono di conferire piccole quantità di carta e plastica non compatibili con le scadenze del porta a porta. Sono molto utili quando si hanno piccole quantità e non si possono tenere in casa i sacchi.