Porta a porta, tocca alla Sacca I cittadini si attrezzano "Ma temiamo l’inciviltà"

Parte oggi alla Sacca e nella zona di viale Gramsci il nuovo sistema di raccolta differenziata misto. Ieri la casa Smeraldo allestita nella galleria dell’Errenord ha visto il via vai di cittadini che ritiravano il kit: poco entusiasmo e molti dubbi, soprattutto relativi al decoro, emergevano dalle persone in attesa ’spaventate’ dalle proteste che arrivano dagli altri quartieri della città dove la raccolta ’porta a porta’ di plasticalattine e cartacartone è già attiva. Oggi si parte "nell’area compresa fra la tangenziale a nord, le vie Albareto e Due Canali a est, via Levi Montalcini e Pico della Mirandola a sud, con l’esclusione delle aree industriali. – fa sapere Hera a cui è stato appaltato il servizio – Escluse invece Crocetta, Torrenova e Santa Caterina, in partenza lunedì 19 giugno". Mercoledì mattina è previsto il ritiro del sacco azzurro di carta e cartone, mentre venerdì quello giallo di plastica e lattine. L’esposizione andrà fatta la sera precedente il giorno di raccolta. Dunque, per partire con il piede giusto i residenti di Sacca e zona Gramsci dovranno esporre martedì 13 sera il sacco di carta e giovedì 15 quello giallo di plastica e lattine.

"Abbiamo capito come funziona, l’addetta della Casa Smeraldo ci ha spiegato bene tutto – dicono due ragazzi di origine africana che abitano all’Errenord – Non sarà facile differenziare tutto, ma ci proveremo. Ci ha lasciato anche le istruzioni in italiano, francese e inglese".

"Abito vicino al termovalorizzatore – aggiunge un altro modenese in fila – Non credo che questo sistema farà diminuire i rifiuti da incenerire e nemmeno che la Tari calerà". Massimiano Cattaneo abita a Torrenova: "Sono preoccupato perché siamo in 5 e non so dove mettere la plastica, in più ho 4 gatti e un cane... Forse era meglio lasciare i bidoni, mi sa che andrò spesso all’isola ecologica. Inoltre ci saranno sacchi in giro dappertutto", commenta. "Temo che lasciando i sacchi in strada arrivino i topi – conclude Giuseppe Biondo – e l’inciviltà. Forse erano meglio i bidoni, vedremo".

La nuova modalità di raccolta differenziata prevede il ritiro domiciliare settimanale di carta e plastica all’interno di appositi sacchetti, mentre per le altre tipologie di rifiuto (indifferenziato, organico, vetro e sfalci) rimarranno attivi i cassonetti stradali, con la novità però dell’apertura dell’indifferenziato attraverso la smart card, presente nel kit ritirabile presso le Case Smeraldo. "A questo proposito – ricorda Hera – il kit per la nuova raccolta differenziata (comprensivo anche di Carta Smeraldo) è ritirabile solo dai titolari (o delegati) di una posizione Tari. Chi non ne fosse dotato, dovrà necessariamente regolarizzare la propria posizione attraverso il Servizio Clienti Hera (numeri verdi 800.999.500, per utenze domestiche e 800.999.700 per utenze non domestiche)". Sono tanti, infatti, i cittadini che non pagano la Tari e che, non sapendo dove gettare l’immondizia essendo il nuovo cassonetto apribile solo con tessera, abbandonano i rifiuti in modo incivile. Per istruire la popolazione nel quartiere più multietnico della città sono stati allestiti, inoltre, gazebo presso i supermercati mentre c’è anche l’infopoint itinerante che ogni giorno, sabato e domenica compresi, gira nelle aree in cui si possono concentrare persone, come di fronte alle farmacie, nelle polisportive, all’uscita delle scuole o nei parchi.