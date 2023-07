Porta a porta, troppi abbandoni

Sono passati ormai molti mesi dall’inizio della raccolta rifiuti porta a porta ma i cittadini sembrano non avere ancora le idee chiare su cosa fare e su cosa non fare, come abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti (quindi sul suolo pubblico) creando degrado. In zona Musicisti, dove il nuovo sistema è partito a inizio giugno, è più facile vedere sacchi di pattume sull’asfalto che negli appositi contenitori (la foto si riferisce a via Mascagni, uno dei punti di più critici) e gli spazzini di quartiere che dovrebbero passare "con frequenza" per "pulire la città a tutte le ore" proprio non si vedono. Eppure il sindaco ed Hera lo avevano promesso. E Modena continua ad essere sporca e invasa da sacchi di tutti i colori e con tutti i possibili contenuti, alla faccia della necessità di aumentare la differenziata. Sul tema tornano anche Modena Volta Pagina, il M5s e Unione Popolare che sollecitano la giunta a un "maggiore dialogo con i cittadini".