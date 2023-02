"Porta a porta, un grande caos"

"La situazione caotica che si è creata a San Faustino e alla Madonnina con l’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti evidenzia il fallimento del modello privatistico di Hera: un colosso che, in città, si è dimostrato incapace di gestire il giusto obiettivo della raccolta porta a porta, già vincente in tante grandi e piccole città piccole, come la vicina Carpi". Lo sostiene Modena Volta Pagina che aggiunge: "I cittadini lamentano scandalose situazioni negli spazi pubblici, strade, aiuole e marciapiedi invasi dai sacchetti. Non una buona partenza per un progetto che la dirigenza di Hera, con stipendi da capogiro, avrebbe dovuto dimostrare di saper gestire. Invece ciò non è stato, visti i cumuli di sacchetti sui marciapiedi, i cassonetti bloccati dopo una settimana, la mancanza di informazione martellante, capillare, efficace dei cittadini".

"Hera ricava dalla gestione dei rifiuti – continua la nota – in particolare grazie all’inceneritore, utili altissimi che distribuisce ai suoi azionisti. Dovrebbe perciò prestare attenzione a non essere sospettata di conflitto di interessi se non si preoccupa di far funzionare al meglio la raccolta porta a porta che dovrebbe portare a una diminuzione consistente dei rifiuti conferiti all’inceneritore, l’attività più lucrativa. L’assessore all’Ambiente Filippi e la responsabile di Hera Ferrioli hanno cercato di placare gli animi dei modenesi affermando che le difficoltà erano previste ma che presto tutto entrerà a regime e i modenesi si abitueranno alla novità. Non pare, a dire il vero, che mettere in conto gravi disagi dovesse essere nelle previsioni e che questo potesse essere il modo migliore di affrontare la situazione. Infatti ne sono risultati chiari esiti di improvvisazione e inefficacia".