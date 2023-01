Porta a porta, vicino ai bidoni regna l’inciviltà

Fioccano proteste dal Quartiere 4, interessato dall’introduzione del sistema misto di raccolta rifiuti: i nuovi cassonetti con tessera non a tutti vanno a genio dal momento che permettono di introdurre sacchetti dalle dimensioni ridotte. Il risultato è che in alcune vie regna l’inciviltà, con sacchi pieni di immondizia abbandonati in strada. "Ad oggi, sono stati interessati dai cambiamenti il forese, le zone artigianali e industriali, le frazioni e il Quartiere 4 – precisa Hera – Nelle prime due aree (forese e Zai) già da diverse settimane è attivo il porta a porta integrale e non si registrano particolari difficoltà. Nei centri abitati delle frazioni e nel Quartiere 4 è partito il sistema misto. Questo significa che carta e plastica vengono raccolti a domicilio, con un porta a porta dedicato solo a queste due frazioni, e che l’indifferenziato va conferito in un nuovo tipo di cassonetto stradale, dotato di un cassetto che si apre tramite una tessera apposita, la Carta Smeraldo". Qui sono ancora presenti i cassonetti di carta e plastica, così i cittadini possono scegliere se iniziare già a servirsi del porta a porta oppure continuare con i contenitori stradali che saranno comunque gradualmente rimossi a partire dai prossimi giorni, mentre i cassonetti dell’indifferenziato sono tuttora in modalità aperta e quindi per utilizzarli non serve ancora la tessera. Basta introdurre il sacchetto nello sportello e azionare la pedaliera per concludere il conferimento. Quando si procederà alla loro chiusura un apposito volantino informativo sarà collocato sui cassonetti. Ma non mancano i problemi: c’è chi denuncia che il cassetto non si apre, che il bidone è posizionato al contrario, che i sacchetti non entrano. "La zona è una discarica a cielo aperto", dicono alcuni residenti alle prese con i sacchetti abbandonati fin sui marciapiedi, insieme a rifiuti ingombranti e, in questo periodo, anche agli scarti del Natale.

"Come ogni importante cambiamento delle abitudini, nella fase iniziale di introduzione di un nuovo servizio di raccolta è normale che si verifichino fenomeni di abbandono di rifiuti. – interviene Hera – È un processo fisiologico ogni volta che si cambiano abitudini consolidate nel tempo e necessita di un periodo di adattamento. Alcuni cittadini vivono l’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata con maggiore difficoltà ma ad oggi la maggior parte

ha già preso confidenza con le nuiove modalità".