«Se non mi porti duemila euro oggi il mio amico fa una strage dentro casa tua...sono problemi tuoi. E magari un giorno i freni della macchina non andranno...». Con innumerevoli e pesantissime minacce è riuscito ad estorcere denaro e gioielli ad una ragazzina di 13 anni, terrorizzata per il destino dei propri cari. Ieri il giovane, un lettone di 22 anni residente a Campogalliano ma domiciliato nel reggiano è stato rinviato a giudizio per estorsione in concorso aggravata dalla minore età della vittima.

I fatti sono avvenuti a Carpi tra settembre e novembre del 2015. In sostanza il giovane straniero, appena maggiorenne all’epoca dei fatti, conosce la vittima in città. Insieme a lui c’è un coetaneo, non ancora identificato. Una volta avvenuta la superficiale conoscenza tra i due ragazzi il 22enne passa subito ai fatti, approfittando della buona fede dell’adolescente e minacciandola. «Lo sai che se non mi consegni subito dei soldi, il mio amico Tarek viene a rubare a casa tua? Ti prende pure la tv se non mi porti duemila euro». La minore, spaventata per le sorti dei propri genitori e della nonna coi quali viveva, prova a spiegare l’impossibilità di entrare in possesso del denaro richiesto ma le minacce nei giorni assumono toni ancora più preoccupanti, soprattutto per una ragazzina di 14 anni che teme possano fare del male a mamma e papà. «So di cosa sono capaci...magari un giorno i freni dell’auto non andranno» – afferma l’estorsore, facendo capire alla minore che più persone stanno seguendo lei e la sua famiglia e che sanno dove abitano.

«Tarek è arrabbiato, se non porti i duemila euro potrebbe fare una strage». La ragazzina pensa così di riuscire a risolvere la situazione da sola e ruba il bancomat della nonna, prelevando dal conto 1500 euro. A fronte di ulteriori minacce pochi giorni dopo la 14enne ruba pure quello della madre ma non riesce a prelevare nulla: la donna, temendo di aver perso la carta, aveva già provveduto a bloccarla. La minore, disperata e con l’incubo che il gruppo di malviventi facesse irruzione in casa a quel punto decide di rubare i gioielli: due collane e un anello d’oro consegnandoli al 22enne. I genitori della studentessa si rendono conto che qualcosa non va e, alla fine, la vicenda viene a galla. Scatta la denuncia e le indagini permettono di identificare l’estorsore, poi bloccato. Ieri, infine, l’udienza preliminare a seguito della quale il giovane malvivente è stato rinviato a giudizio.