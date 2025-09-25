Porte aperte allo Zelocchi. Duecento tifosi a dare la carica

Circa duecento persone, qualcosa in più, a riempire la tribuna dello Zelocchi e il solito affetto ad accompagnare la seduta guidata da Sottil. Verso il Pescara, il Modena mischia un po’ le carte nella partitina disputata a metà allenamento nella quale indicazioni significative sulla formazione titolare non ne sono arrivate se non la conferma della coppia d’attacco composta da Gliozzi e Di Mariano nella squadra blu, dall’altra parte Mendes e Defrel.

Corre verso il recupero Adorni, per il difensore out a Mantova, preparazione differenziata e senza mostrare problemi fisici. La corsa è apparsa fluida, da qui a domenica l’ex Brescia punta a ricandidarsi per un posto con la concorrenza di Dellavalle pronto alla sua seconda da titolare. Ha abbandonato anzitempo il campo Pergreffi, anche Caso ha svolto una parte atletica in compagnia di Adorni e Strizzolo ad inizio giornata per poi unirsi al gruppo nelle esercitazioni a campi ridotti.

Ancora sugli scudi Tonoli, buona condizione mostrata anche da Defrel e Chichizola tra i pali, Santoro flirta con il gol. Più in generale i canarini proseguono senza intoppi la settimana, domenica arriva un Pescara rigenerato dal poker inflitto all’Empoli nell’ultima giornata.

Alessandro Troncone