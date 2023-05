"Portiamo la nostra tradizione nelle isole Faroe"

Riprendono tra pochi giorni le iniziative collegate all’amicizia tra Riolunato e le isole Faroe nel nord-atlantico tra Gran Bretagna e Islanda. Dopo alcuni viaggi di scambio effettuati nel passato, una delegazione riolunatese tornerà a ravvivare i rapporti visitando le isole dal 31 maggio al 7 giugno con una importante partecipazione culturale. "Dopo 12 anni, torneremo alle isole Faroe (un viaggio nel 2020 era stato annullato causa covid) – ci spiega Davide Tazzioli – con un viaggio organizzato insieme al prof Gianfranco Contri da noi ragazzi che l’anno scorso hanno organizzato il Maggio delle Ragazze di Riolunato. In questa occasione parteciperemo con i nostri canti e i nostri balli ad un importante festival Faroese, dal nome Summartonar ( https:summartonar.fo ). Questo festival è molto famoso nelle isole e nel nord Atlantico, ed accoglie artisti e compositori di musica celtica e interpreti di musica popolare e tradizionale dal nord Europa e da ogni parte del mondo. Abbiamo costruito questa iniziativa – prosegue Tazzioli – e siamo stati inseriti nella programmazione di questo festival grazie ai contatti con Gianfranco e con Kristian Blak, un musicista Faroese che più volte è venuto ad esibirsi a Riolunato (l’ultima volta l’anno scorso in occasione proprio del Maggio delle Ragazze). Ci esibiremo sei volte in varie zone delle isole tra cui nella capitale Tórshavn. Come ormai noto, qui Contri è molto conosciuto e benvoluto: così il nostro arrivo ha attivato il console italiano delle Isole Faroe che ci incontrerà il primo giugno insieme al sindaco di Tórshavn. Siamo contenti ed orgogliosi – conclude Tazzioli – di essere riusciti ad organizzare questo viaggio noi ragazzi più giovani del Maggio delle Ragazze, insieme al prof Contri e con gli amici faroesi, a dimostrazione del grande entusiasmo trasmesso da Gianfranco per mantenere viva questa amicizia, e con la voglia di far conoscere la nostra bella tradizione il più lontano possibile". Di recente al prof Contri (autore del primo vocabolario Italiano-Faroese) era stata dedicata la copertina di una delle principali riviste del Nord Atlantico, e sugli scambi culturali tra i due paesi. Fu proprio grazie a questi scambi che fu scelta Modena per ospitare l’incontro tra la nazionale italiana e quella faroerese valida per gli Europei 2008, dopo l’amichevole del 2007. "Queste visite alle Faroer – dice Contri – fanno conoscere una terra diversa e affascinante, promuovono l’incontro e la reciproca conoscenza fra culture e lingue diverse, promuovendo nel contempo la conoscenza della ricca cultura del nostro Paese e in particolare quella popolare appenninica".

