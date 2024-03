Portiere prende a pugni l’arbitro, quattro anni di squalifica

Si è chiusa nel peggiore dei modi per Nicola Tonarini, portiere modenese classe ’97 in forza alla Fonda Pavullese, l’ultima gara del campionato di Seconda categoria giocata domenica contro i reggiani del Rubiera. Ieri il Giudice sportivo del Comitato Figc di Modena lo ha squalificato per 4 anni e mezzo, fino al 29 agosto del 2028, in seguito all’episodio accaduto dopo 7’ del secondo tempo, quando l’arbitro Stano di Modena ha interrotto la gara, poi data persa 3-0 a tavolino alla Fonda con 500 euro di ammenda. Secondo il referto arbitrale – che già prima della squalifica Tonarini aveva sconfessato con un post sui social in cui spiegava di "non aver né colpito né minacciato l’arbitro" – il giocatore, dopo aver subito un cartellino rosso in seguito a un fallo da rigore da lui stesso commesso, correva verso l’arbitro minacciandolo. Il direttore di gara, nell’indietreggiare, veniva afferrato al polso sinistro con forza dal portiere, che lo strattonava all’altezza del petto con la mano destra. A questo punto l’arbitro fischiava ripetutamente la fine della gara. Tonarini, sempre secondo il referto, proseguiva con le minacce e tentava, senza riuscirvi, di togliere il fischietto dalla bocca dell’arbitro. A quel punto lo colpiva violentemente con un pugno alla mandibola sinistra, causandogli una immediata perdita di equilibrio ed un forte dolore, poi refertato in pronto soccorso con tre giorni di prognosi. Il direttore di gara, seppur barcollando, si dirigeva verso lo spogliatoio, venendo rincorso da Tonarini, fermato da un giocatore avversario, comportamento poi proseguito anche all’uscita dell’impianto di gioco". Il giocatore darà mandato a un legale: "Distrutto da questa situazione. Non ho toccato l’arbitro, è una ricostruzione diffamante".

d. s.