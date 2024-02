Porto d’armi abusivo e ricettazione. Resta in carcere il carabiniere

E’ stato convalidato ieri mattina l’arresto dell’ex carabiniere in pensione che venerdì pomeriggio si è barricato in casa, a Pavullo, minacciando il suicidio. Il giudice, però, ha disposto che il 70enne resti nella struttura sanitaria dove è stato trasferito, escludendo quindi l’ipotesi detentiva, come richiesto dal legale che lo rappresenta, avvocato Cosimo Zaccaria. L’ex carabiniere si trova infatti nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Correggio, dove ora seguirà un percorso. Il 70enne, lo ricordiamo, è stato arrestato dai carabinieri per porto abusivo d’armi e ricettazione.

Nonostante dopo l’analogo episodio che lo aveva visto protagonista nel 2022 gli fossero state sequestrate le armi e quindi revocato il porto d’armi, il pensionato era infatti in possesso di una pistola illegalmente detenuta.

L’ex carabiniere, in base a quanto emerso ha agito in preda ad uno stato di forte delirio ed allucinazioni. L’uomo stava infatti attraversando un momento particolarmente difficile. Il 70enne si è consegnato ai carabinieri spontaneamente, grazie a un intervento congiunto dell’arma dei carabinieri, dei negoziatori dei Comandi Provinciali di Bologna e Reggio Emilia e di contingenti delle Squadre Operative di Supporto di Bologna e anche del suo amico e avvocato Cosimo Zaccaria. Dopo una lunga trattativa telefonica intrapresa dai militari, con la supervisione dei due negoziatori e la partecipazione estemporanea di amici, parenti, dell’avvocato difensore appunto e del personale medico il 70enne si è consegnato. Non risponde di sequestro di persona poiché la moglie ha deciso di restare in casa con lui e di non lasciarlo solo. La perquisizione nella sua abitazione, però, ha permesso ai militari di rinvenire l’arma illegalmente detenuta con la quale minacciava di togliersi la vita.

