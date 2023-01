"Porto sul palco la lezione di Wiesenthal: ricordare per difendersi"

Sopravvissuto a cinque campi di concentramento, ha dedicato il resto della vita a stanare e far processare i criminali nazisti che vivevano indisturbati e impuniti in Europa e in giro per il mondo. A fare rivivere Simon Wiesenthal (1908 – 2005), il ‘Cacciatore di nazisti’, sul palcoscenico del Teatro comunale di Carpi, domani sera e domenica pomeriggio, sarà uno straordinario Remo Girone (foto), con la drammaturgia e regia sono di Giorgio Gallione. "Lo spettacolo – spiega Gallione – riassume i quasi sessant’anni di attività del ‘cacciatore’, che con il proprio incessante impegno ha assicurato alla giustizia circa 1.100 responsabili dell’olocausto. Solo un ‘5%’ diceva lui, definendosi un ‘eroe al 5%’, spinto dal dovere, come sopravvissuto, miracolato dalla vita, di portare avanti questa missione". In occasione della Giornata della memoria, è in programma una replica riservata alle scuole, in collaborazione con la Fondazione Fossoli.

Girone, chi troveremo sul palcoscenico?

"Simon Wiesenthal, l’anziano ebreo naturalizzato austriaco che, sopravvissuto a cinque campi di concentramento, ha fondato il ‘Centro di documentazione ebraica’ per non dimenticare ma ricordare per evitare che certi orrori si potessero ripetere. Di qui la sua caccia ai criminali di guerra attraverso una attività di raccolta delle testimonianze dei sopravvissuti. Wiesenthal è un uomo non arrogante, tranquillo ma molto determinato. Quello che ha deciso di fare è diventato il lavoro della sua vita; su di lui e su quello che ha fatto sono usciti vari romanzi e film interpretati da famosi attori, ma lui ha sempre detto che ha fatto ‘semplicemente il suo dovere’".

Come si è preparato al ruolo? "Ho visto filmati, film e documentari su di lui, ho letto le interviste, ma soprattutto ho fatto affidamento al magnifico testo scritto da Giorgio Gallione che ha lavorato sui libri di Wiesenthal, inserendo anche Bertolt Brecht e Peter Weiss. La sua stesura mi ha ‘facilitato’ nel lavoro: sono dentro una struttura solida che funziona e il pubblico apprezza".

Cosa lo ha reso tale?

"La determinazione: ha dedicato tutta la sua vita al tramandare la memoria, specie alle nuove generazioni. Ripeteva che informarsi significa difendersi, e che bisogna stare attenti, per evitare che certe cose si ripetano. Inoltre la sofferenza: ha perso i suoi parenti, è rimasto solo, e parla delle persone come se fossero tutti suoi fratelli".

Quanto è importante fare ‘memoria’?

"Mantenere la memoria è anche lo scopo di questo spettacolo. È quello che maggiormente preoccupava il protagonista, evitare l’oblio, i sopravvissuti sono sempre meno. Lui stesso lo diceva, pregandoli di ricordare".

Incontrerà le scuole: quale messaggio vuole veicolare?

"Le nuove generazioni devono essere informate. Solo sapendo, possono capire e difendersi".

Maria Silvia Cabri