"Portovecchio dimenticato, avanza il degrado"

La pubblicazione da parte dell’Agenzia del Demanio del bando per l’affitto di terreni agricoli nelle Valli di San Martino Spino che facevano parte del Quinto Deposito Allevamento Quadrupedi dell’Esercito, ha riacceso l’interesse per la sorte del Palazzo di Portovecchio. "Molti – fa sapere Anna Greco, animatrice del Comitato locale ’Salviamo Portovecchio’ – hanno equivocato, pensando che si trattasse dello sblocco della messa in sicurezza del Palazzo. E’ ovviamente positivo vengano riaffittati i terreni agricoli, ma su Portovecchio nessuna novità, purtroppo, e in tanti a San Martino Spino sono ancora in attesa che si muova finalmente qualcosa". Si tratta di un bene di grande interesse per il territorio perché costituisce una porzione del più ampio compendio di proprietà dello Stato "Villa Pico di Portovecchio ed ex deposito Allevamento Cavalli", una delle tante dimore storiche della famiglia Pico, divenuta successivamente parte del Ducato Estense, e dopo l’Unità d’Italia appartenuta all’Esercito per diventare il "V Deposito Allevamento Cavalli". Tutta la zona risulta di particolare interesse storico-architettonico, con presenti anche i "barchessoni", peculiari edifici dalla tipica pianta poligonale, impiegati dal XIX secolo per l’allevamento dei cavalli.

"Dopo il terremoto del 2012 – racconta Anna – non c’è più alcuna attività specifica svolta e la situazione dal punto di vista statico-conservativo degli edifici sta davvero deteriorandosi anno dopo anno. Nel 2017 grazie al FAI Bassa Modenese e alla comunità sanmartinese è stato possibile aprire per la prima volta al pubblico la tenuta di Portovecchio, destando interesse con notevole afflusso di pubblico". Nel 2020 la comunità ha deciso di attivarsi per riuscire a partecipare al 10° Censimento dei Luoghi del Cuore FAI. Il sito è stato primo classificato in provincia, quinto in regione e 139° a livello nazionale su oltre 38.000 siti in gara. "Il Comitato ’Salviamo Portovecchio’ grazie a questo risultato – prosegue la Greco – ha potuto ottenere dal FAI l’impegno di attivarsi affinché si giunga a mettere in sicurezza e proteggere dalle avversità atmosferiche il Palazzo, vera e propria urgenza".

Ora su questa pregevole testimonianza è calato il silenzio anche se presso la struttura commissariale per la ricostruzione dei beni culturali pubblici del post-terremoto, è presente una previsione di fondi ad hoc.

"C’è da sperare – conclude Greco – che arrivino presto notizie positive affinché possano essere fatti passi concreti per scongiurare l’avanzare degli ammaloramenti e dei danni. Sarebbe imperdonabile che andasse persa una così importante testimonianza del nostro territorio".

