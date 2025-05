Posa di condotta idrica sulla Provinciale 17

Partiranno lunedì e proseguiranno fino al 23 maggio i lavori di posa di una condotta idrica e dei relativi allacciamenti lungo la strada provinciale 17 nel Comune di Castelvetro. L’intervento è finalizzato al rinnovo della rete acquedottistica e fognaria. A comunicarlo è stata la Provincia di Modena. Durante tutta la durata dei lavori, che saranno realizzati dall’Impresa Pro Service Costruzioni srl per conto di Hera, nel tratto di strada dall’incrocio con la strada provinciale 16 in direzione Settecani, per una lunghezza di circa 150 metri, sarà chiusa la corsia sul lato destro da Settecani verso Cà di Sola, che sarà delimitata con apposite recinzioni di cantiere e lampade crepuscolari. Questi lavori sono finanziati da fondi Pnrr, con l’obiettivo di rendere la rete idrica più interconnessa e quindi più efficiente.

m.ped.