Il tasso settimanale di incidenza di nuovi casi Covid è pari a 49,4 casi ogni 100mila abitanti, con una diminuzione del 10,7% rispetto alla settimana scorsa. La contrazione dei contagi si riflette anche sui ricoveri ospedalieri in tutta la provincia, in calo rispetto alla settimana precedente. Anche i nuovi casi di influenza stagionale sono in costante diminuzione, con il picco raggiunto e superato tra fine novembre e inizio dicembre. Si confermano quindi i buoni risultati raggiunti dalle campagne vaccinali, che negli ultimi mesi hanno potuto contare anche sul forte impegno dei medici di medicina generale. Per quella antinfluenzale, in particolare, la provincia di Modena ha raggiunto la copertura tra le più alte in Emilia-Romagna, pari al 62,3% della popolazione over 65.