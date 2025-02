"Positivo il mio ingresso. Ma penso a crescere"

Eroe assieme ad Ahmed Ikhbayri del quarto set di domenica, Pardo Mati si gode il suo momento di gloria ma con la testa sempre sulle spalle in uno scorcio di carriera "nel quale devo pensare soprattutto a crescere". I tre punti sono un dato fondamentale in vista anche della trasferta di Padova, ma intanto è il morale a essere cresciuto.

Mati, ci racconta della sua entrata decisiva domenica?

"Sicuramente è stato un ingresso molto bello all’interno di un match teso contro una squadra in crescita, capace di infilare una striscia importante. Per noi però era fondamentale trovare una vittoria per riaccendere il morale in spogliatoio e il PalaPanini".

Non è sempre facile per chi subentra...

"Il lavoro di noi della panchina è complicato, ma cerchiamo di farci trovare sempre pronti. Questa volta è andata bene e speriamo di aiutare sempre di più".

Intanto tre punti utili alla classifica e un colpo contro una grande...

"Un colpo contro una delle big serviva per il morale. Per i play off noi non guardiamo molto la matematica, vogliamo semplicemente continuare a fare bene con la nostra qualità in battuta, la pulizia in attacco che si è vista contro Civitanova, un alto livello che non deve lasciare indietro nulla".

Potrete crescere ancora e soprattutto nei play off?

"Affronteremo una squadra molto forte, ma l’idea è quella di guardare sempre prima nel nostro campo: il risultato si vedrà, l’importante è lasciare il campo con la consapevolezza di aver dato il massimo".

Lei come sta vivendo questa prima stagione a Modena?

"Una stagione di crescita. Intanto a livello fisico, ho fatto un grande cambiamento perché il mio corpo si deve trasformare e diventare quello di un atleta. A livello di campo mi viene comunque sempre data la possibilità di entrare, provare, dire la mia".

C’è qualcosa di particolare che le è piaciuta in questa annata?

"Beh, è il mio primo anno da professionista. Finora pensavo sempre anche alla scuola, invece ora continuo gli studi da privatista, quindi penso sempre più spesso alla pallavolo, voglio che quello sia il mio mondo".

Chi è il suo faro in spogliatoio?

"Sono fortunato perché nel mio reparto ci sono tre giocatori molto forti, anche Giovanni Sanguinetti è molto avanti nonostante la sua età. Loro tre, Stankovic, Anzani e Sanguinetti mi aiutano con correzioni, dettagli, danno un input alla mia crescita".

Alessandro Trebbi