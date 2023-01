"Positivo lo sblocco dei ristori Covid, senza impianti desertificazione dell’economia"

Domani riaprirà a Passo del Lupo sul Cimone la pista Betulla, grazie soprattutto alla neve programmata prodotta nei giorni scorsi prima dell’ennesimo rialzo termico; per le altre piste si spera nelle previsioni di nevicate ad inizio prossima settimana. Aperta anche la funivia che premette ai pedoni di arrivare a Pian Cavallaro. Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone, si dice soddisfatto dopo l’incontro di mercoledì a Roma con la Ministra del Turismo Daniela Santanchè, le Regioni appenniniche e le associazioni di categoria. "E’ stata la prima volta che ci si è seduti ad un tavolo di lavoro coi rappresentanti dello Stato e delle Regioni per parlare dei problemi del turismo invernale, ed è stato molto importante apprendere che la ministra Santanchè intende istituire un tavolo di lavoro permanente sulle problematiche del settore". Tra i primi risultati, "l’impegno ministeriale allo sblocco immediato dei fondi residui dei diversi bandi per i ristori Covid, che per l’Emilia-Romagna ammontano a 3,3 milioni di euro fermi per la montagna. Ringrazio Bonaccini e Corsini". Plaude anche Assoturismo Confesercenti che chiede, in maniera permanente, "una corsia ’preferenziale’ per questi territori, per il loro sviluppo a tutto tondo, in tutte le future misure che saranno avanzate". Magnani aggiunge tra le richieste "una moratoria dei mutui, la riduzione delle aliquote fiscali, la cassa integrazione per i lavoratori stagionali". Finora, ribadisce Magnani, "se per l’indotto (alberghi, negozi ecc.) la perdita del periodo natalizio è stata del 50%, noi abbiano perso il 100%! Benissimo creare alternative sportive e ricreative, ma con gli impianti di risalita chiusi si rischia la desertificazione dell’economia montana!". Riguardo i cambiamenti climatici, Magnani non ritiene che "un’annata anomala come questa giustifichi allarmismi esagerati. Ricordo che col potenziamento degli impianti d’innevamento (meno 30% di consumi) è stato riconosciuto un beneficio anche a valle perché quando la neve si scioglierà rimpinguerà le falde".

Giuliano Pasquesi