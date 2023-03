Possentini dà forma e colore a ’La Cura’ di Franco Battiato

Se ancora non conoscete le illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini, scoprirle sarà una piccola epifania di gioia. Resterete incollati davanti al libro a fissare stupefatti questi piccoli capolavori e perdendovi nelle storie che raccontano. L’autrice, già premio Andersen nel 2017 come miglior illustratrice, è nata a Canossa (Reggio Emilia) e condivide il lavoro e la vita domestica tra il suo paese natale e Pigneto, una delle frazioni di Prignano sul Secchia.

Il suo ultimo lavoro, pubblicato da Einaudi Ragazzi, è un libro sorprendente, delicato e meraviglioso che, per immagini, ’suona’ a modo tutto suo una delle canzoni più belle del cantautorato italiano di tutti i tempi: ’La cura’ di Franco Battiato, uscita nel 1997 per la Mercury Records come estratto dall’album ’L’imboscata’. Un libro illustrato per tutti, grandi e piccoli, che parla della dedizione incondizionata verso la persona amata. Il capolavoro di Battiato, riproposto in pagina, viene illuminato nell’album con una luce tutta nuova, grazie ai colori e alle suggestioni proposte dall’artista. Il tono delle immagini, sognante e raffinato, si fonde perfettamente alle parole di questa straordinaria poesia, così densa di spunti filosofici.

Laureata in Storia dell’Arte al Dams di Bologna, Possentini conferma le sue doti di grande pittrice e illustratrice molto apprezzata sia in Italia che all’estero. Ha infatti già pubblicato volumi illustrati e copertine di libri per molte case editrici tra le quali Fatatrac, La Margherita Edizioni, Kite Edizioni, Mine-Edition, Grimm Press, Giunti, Mondadori e Sonzogno. Tra i premi più prestigiosi che le sono stati riconosciuti, finora, Sonia Maria Luce Possentini ha vinto anche il ‘Silver Award’ dalla Society of Illustrators di Los Angeles. Impossibile non citare, infine, un altro libro scritto a quattro mani insieme a Mario Boccia, ’La fioraia di Sarajevo’ (2021, Orecchio Acerbo), che racconta la spietata guerra che insanguinò il cuore dell’Europa trent’anni fa, attraverso la figura struggente e indimenticabile di una donna che decise di non piegarsi alle divisioni etniche e religiose.

Matteo Giannacco