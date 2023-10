"Post sulla Palestina? Noi difendiamo Ayoub"

"Ognuno è libero, da sempre nella nostra sezione, di poter esprimere la propria opinione". Il Segretario cittadino della Lega Sassuolo Sharon Ruggeri smonta, con queste dichiarazioni, il ‘caso’ creatosi dopo il post che ha acceso i riflettori su Ayoub Ouassif, 25 anni, giovane sostenitore del partito di Matteo Salvini. E va oltre, aggiungendo come "Ayoub sarà certamente uno dei nostri candidati alle prossime elezioni amministrative del 2024". La questione è nota, e ha visto il militante leghista postare su instagram una presa di posizione sul conflitto israelo-palestinese che non è piaciuta per nulla al consigliere regionale leghista Simone Pelloni.

Ayoub, rivolgendosi ai re e ai presidenti arabi, ne ha sottolineato "il silenzio e la debolezza che ci ha reso schiavi nelle nostre terre, che Allah vi faccia attraversare le porte dell’inferno e farvi passare la vostra vita eterna per ogni lacrima, goccia di sangue e pena che hanno subito le donne e i bambini di questa terra palestinese". Un post durissimo, di cui ha chiesto conto il già citato Pelloni ("la Lega Sassuolo si unisca a me nel condannare questa presa di posizione") nei confronti del quale le repliche non sono mancate. Prima quella di Ruggeri, che definisce Ayoub "un giovane volenteroso, con tantissima voglia di fare" e ribadisce come "tutti ripudiamo la guerra e siamo vicini a tutte le vittime innocenti di ogni conflitto. Non si tratta, però, di una partita di calcio e quello che è sbagliato è il clima da stadio che rischia di essere il fine mediatico di tutti i conflitti bellici". Poi quella di un altro consigliere regionale, il sassolese Stefano Bargi, che tra l’altro è anche consigliere comunale a Sassuolo, e a Pelloni non le manda a dire. "Evidentemente Pelloni non si sente più membro della Lega considerando che per parlare i colleghi si avvale della stampa. Il suo è un becero attacco, a mio avviso è indirizzato ad altri, che sfrutta il post di un ragazzo che da cinque anni fa parte della Lega Giovani. Serve prudenza", scrive Bargi, che esprime "piena solidarietà ad Ayoub, vittima di un attacco vile e privo di fondamenta messo in atto per colpire, evidentemente, la sezione di Sassuolo: aggiungo – la chiosa di Bargi – che probabilmente sarebbe il momento di prendere le distanze proprio da Simone Pelloni". E Ayoub? Replica anche lui a Pelloni, dicendosi "alquanto scioccato dalle dichiarazioni fatte nei miei confronti, scaturite da una lettura di un solo post sui social e mai approfondite con il sottoscritto". Il giovane leghista ribadisce da una parte "il sostegno del popolo palestinese e non ai terroristi di Hamas. Condanno Hamas ma non giustifico la morte di migliaia di bambini ecco il perché del mio sostegno a questo popolo ed ecco il perché della mia rabbia nei confronti dei governi arabi che continuano a nascondersi dietro ad un silenzio che non è più accettabile".

Stefano Fogliani