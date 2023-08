"Poste, disagi per cittadini e turisti: serve rivedere i giorni d’apertura"

MONTECRETO

"A Montecreto non mancano le problematiche che dimostrano come l’amministrazione comunale sia assente. Basta accennare ai ritardi nell’apertura della seggiovia Stellaro, alla gestione dell’ex Monastero, alla famiglia che vive isolata dopo un evento franoso, ai disagi del servizio postale". Nadia Bonucci, capogruppo consiliare di minoranza, così approfondisce quest’ultimo punto, ancor più d’attualità nel periodo turistico: "Con l’arrivo della stagione estiva si ripresenta puntuale il disagio per residenti e turisti dovuto alla mancata completa riapertura dell’ufficio postale, con le conseguenze che ne derivano dovute alle interminabili file. Come più volte sottolineato – prosegue Bonucci – i giorni di apertura (martedì, giovedì e sabato) sono gli stessi nel centro come nella frazione di Acquaria (che tra l’altro è rimasta senza sportello bancomat). Sarebbe come minimo logico ed auspicabile che i giorni fossero alternati tra capoluogo e frazione, per offrire un servizio più completo all’interno di uno stesso comune e nel contempo aumentare i giorni di apertura in centro (almeno aggiungere il mercoledì che è giorno di mercato!). Nonostante le rassicurazioni di Poste italiane che a gennaio 2021 comunicava ufficialmente che, non solo avrebbe ripristinato il servizio completo, ma avrebbe anche installato uno sportello Postamat per facilitare le operazioni, nulla è cambiato. Eppure il paese di Fiumalbo è riuscito nell’impresa". "Non ci stancheremo – prosegue la capogruppo- di tenere viva l’attenzione su questa problematica che, assieme ad altre conseguenti alla chiusura di sedi di servizio per residenti e turisti, portano sempre più ad un graduale degrado che inizia col togliere a questi uffici la possibilità di fare alcune operazioni, costringendo i cittadini, spesso anziani, a recarsi in altri comuni, fino ad arrivare alla chiusura definitiva degli stessi. Occorre tenere conto delle esigenze di tante persone che vivono e lavorano in questo territorio e che già scontano problemi legati alle difficoltà nei collegamenti, oltre che dei turisti che, soprattutto in tempi recenti, lo stanno riscoprendo".

"La preoccupazione degli abitanti – conclude Nadia Bonucci – è forte, tanto da sollevare una protesta verso i dirigenti dei vari servizi ed i politici che non tengono nella dovuta considerazione le problematiche delle popolazioni montane, anziane e giovani con la conseguenza del graduale abbandono dei nostri piccoli paesi".