Poste Italiane, 22 nuove assunzioni "Il nostro impegno viene premiato"

Ventidue nuovi assunti, tra portalettere stabilizzati e impiegati negli uffici assunti a tempo indeterminato. Poste Italiane potrà a breve contare su nuove forze in provincia di Modena: per il triennio 2021-2023, l’Azienda aveva confermato la propria disponibilità a realizzare interventi di Politiche Attive del Lavoro, inclusi percorsi di stabilizzazione di lavoratori già in precedenza occupati con contratto a termine. Luna Rivero Norbeliz Alejandra (foto), 26 anni di origine venezuelana, è entrata da poco nella grande squadra di Poste Italiane. Vive in Italia fin da bambina, durante e dopo il suo percorso di studi ha svolto diversi lavori e tra questi anche il quello di postina trimestrale.

Oggi Luna è un’operatrice di sportello nell’ufficio postale di Savignano sul Panaro e oltre ad accogliere e servire i clienti del paese fa le veci della direttrice nei giorni di sua assenza. "Sono arrivata in Poste rispondendo a uno dei tanti annunci come portalettere a tempo determinato – racconta – e dopo aver superato la prima prova dovevo affrontare quella della guida dell’automezzo, una moto 125". Lì il panico: "Ho la patente, ma ho molta paura di guidare – prosegue –. Ma dopo un primo tentennamento mi è stata data la possibilità di effettuare la prova e l’ho superata andando oltre le mie possibilità".

"Rispetto ad altre esperienze professionali, in Poste Italiane ho trovato una maggiore organizzazione e tutela della persona – aggiunge Luna –. Dopo un primo periodo come portalettere sono passata al ruolo di operatrice di sportello a Savignano sul Panaro. Sono soddisfatta, è un lavoro che mi fa gratifica, sono giovane e mi sto impegnando per crescere. Oggi anche nei casi di sostituzione della direttrice riesco a gestire tutta l’attività dell’ufficio".

Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarda circa 2.100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali, e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain&Innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito che vede la trasformazione della figura del portalettere sempre più incentrata sul crescente mercato dei pacchi. Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini.