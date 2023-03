Poste, lite tra i sindacalisti "Offesa dal candidato Cisl: parole gravi, farò denuncia"

Sono volate parole grosse, l’altro ieri, al seggio principale per l’elezione delle Rsu di Poste Italiane, con la delegata Domenica Marotta decisa a sporgere denuncia. L’acredine tra Cisl (che in Poste Italiane detiene la maggioranza delle ’preferenze’) e la Cgil si è trasformata in un vero e proprio scontro martedì alle votazioni per il rinnovo delle Rsu in Poste Italiane. "Nella nostra provincia sono coinvolti 964 dipendenti in 190 sedi per eleggere 14 delegati – fa sapere la Cgil – Le precedenti elezioni sono state svolte nel 2012, sono quindi passati 11 anni". Insomma, un’importante occasione di partecipazione democratica dei lavoratori che però al seggio del centro postale in via Delle Nazioni a Modena, ha visto i due sindacati ai ferri corti.

"Fin dalla primissima mattinata sono arrivate alla Slc Cgil di Modena diverse segnalazioni di atteggiamenti poco corretti sul seggio da parte della Slp Cisl, richiamata più volte alla correttezza dalla commissione elettorale. II segretario della Slp Cisl ha accompagnato decine di persone al seggio attendendole a pochi centimetri dall’urna, dando indicazioni di voto e perciò condizionando la possibilità dei lavoratori di esprimere la loro preferenza in libertà", l’accusa della Cgil. "Mi sono quindi recata al seggio – racconta Domenica Marotta – per chiarire il rispetto della distanza per chi non doveva esprimere il voto. In questo contesto il candidato, della Slp Cisl, nel difendere il suo segretario, mi ha offesa di fronte a tutti con frasi impronunciabili. Farò denuncia, i testimoni non mancano". L’episodio sarebbe avvenuto nel piazzale. "Consideriamo i fatti di una gravità inaudita che rischiano di condizionare le votazioni e riteniamo che il comportamento del candidato Slp Cisl abbia violato qualsiasi principio di urbanità e correttezza scadendo in una bieca e violenta intimidazione". Non è comunque intenzione della Cgil fare ricorso sull’esito delle votazioni concluse ieri: "Il voto è l’esito di un percorso lungo, non vogliamo annullare il lavoro di mesi".

"Nessuna aggressione, sono volate parole grosse da entrambe le parti e ci scusiamo", afferma invece la Slp Cisl Emilia Centrale. "I fatti sono accaduti all’esterno del seggio – racconta il segretario generale Slp Cisl locale Francesco Balzano - Diversi lavoratori mi hanno fermato per chiedere informazioni. Non ho mai accompagnato nessuno al seggio né fatto pressioni sui votanti. Più tardi Marotta ha iniziato a inveire contro di me a voce alta e un nostro candidato, è uscito per prendere le mie difese. Purtroppo ha usato parole inappropriate, delle quali si scusa con la diretta interessata, i lavoratori di Poste Italiane e la Slc Cgil", conclude Balzano.