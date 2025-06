Poste, prenotazioni anche telefoniche

Anche in provincia di Modena si può prendere appuntamento per l’ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Nei 43 uffici con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online - tramite app o sito di Poste Italiane - basterà contattare lo 06.4526.4526. "La nuova modalità – fa sapere Poste – è pensata per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che possono così ottenere più facilmente la prenotazione del turno all’ufficio postale. Il servizio è assicurato dall’Intelligenza Artificiale che elabora ciascuna richiesta e indica soluzioni compatibili".