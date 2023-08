"Potenziamento Polizia Locale Mirandola: 21 agenti a tutela dei cittadini"

Il tema della sicurezza ancora una volta al centro delle preoccupazioni dell’amministrazione comunale che, in risposta anche alle polemiche, annuncia la presa in servizio dal 1 agosto di due nuovi agenti di Polizia Locale. Con l’arrivo di Paolo Ciaravolo (27 anni) e Valentino Ignarra (37), classificatisi nei primi posti all’ultimo concorso comunale, sale dunque a 21 il numero di operatori in servizio sul territorio. La soddisfazione dell’amministrazione per il potenziamento dell’organico deriva dal fatto che il dato consente di avvicinare la soglia di "un agente ogni 1000 abitanti" stabilita dai parametri regionali. "Continuano gli investimenti dell’amministrazione in materia di sicurezza e presidio, sia attraverso l’ammodernamento degli equipaggiamenti, che dal punto di vista del completamento dell’organico – commenta l’assessore Roberto Lodi, delegato alla Sicurezza del territorio –. Una Polizia Locale che è sempre più al servizio del cittadino e impegnata con le giovani generazioni in attività di educazione stradale". Intanto si apprende che Alessandro Sgarbi, entrato a far parte del corpo dal 2008, inizialmente aggregato al Servizio Territoriale per poi passare al Pronto Intervento, è stato nominato responsabile della Centrale Operativa.

Alberto Greco