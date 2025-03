"Potenziare la polizia locale e piano anti degrado in periferia"

"Il tema della sicurezza e la tutela dell’incolumità della persona nella città di Modena necessita di azioni concrete nell’immediato dal momento in cui crescono i reati ed è alta anche la percezione di insicurezza". La sollecitazione è di Roberto Rinaldi della Uil. "La richiesta di maggiori agenti delle forze dell’ordine, le politiche abitative a loro favore, l’implementazione del fondo a favore delle vittime di alcuni reati, vanno sicuramente nella direzione giusta, ma serve fare di più". Non è "più rinviabile una grande campagna di sensibilizzazione alla cultura della legalità, con l’ausilio delle istituzioni competenti, delle associazioni, che parta dalle scuole ma che coinvolga anche i luoghi di lavoro". A tutto ciò "va però aggiunta l’immediata attuazione del piano assunzionale anche per la polizia locale, come già richiesto in sede di discussione del Bilancio del Comune; abbiamo registrato qualche giorno fa i proclami del responsabile di tale struttura, chiediamo quindi l’effettiva realizzazione". Sono tante, osserva Rinaldi, "le attività di contrasto all’illegalità e di controllo del territorio che vengono svolte in maniera impeccabile da parte degli agenti che dalla popolazione modenese sono percepiti come dei punti di riferimento". Inoltre "sarebbe importante avviare un piano anti degrado anche nelle cosiddette periferie. Una Modena più sicura può essere volano per tutta l’economia".