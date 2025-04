"Potenziare l’illuminazione nelle zone più critiche"

Potenziamento dell’illuminazione pubblica: questo il fulcro della mozione depositata dal consigliere di Forza Italia Carpi, Michele De Rosa. "Maggior sicurezza e vivibilità della città" sono al centro della richiesta di De Rosa: "La sicurezza negli spazi pubblici è un diritto e un prerequisito per una città inclusiva e accessibile e l’illuminazione pubblica è un elemento chiave in tal senso: più luce significa maggiore visibilità, e vivibilità degli spazi pubblici e minor rischio di atti criminosi".

"La mia mozione - spiega De Rosa - ha come obiettivo il potenziamento dell’illuminazione urbana, in particolar modo nelle aree più critiche e meno frequentate, mediante l’adozione di tecnologie innovative che consentano di incrementare la sicurezza senza aumentare i costi energetici, attraverso soluzioni come i lampioni a led intelligenti, dotati di sensori di movimento per aumentare la luce solo quando necessario, oppure i sistemi di smart lighting e telecontrollo, che regolano l’intensità luminosa in base al traffico pedonale e veicolare, o infine le piste ciclabili a energia solare realizzate con resine particolari che sono in grado di assorbire la luce del sole per poi restituirla nelle ore serali e notturne". Aggiunge il consigliere che "nonostante il lavoro assiduo svolto da parte di tutte le forze dell’ordine e della polizia locale sul nostro territorio, anche con risultati importanti, accanto alla necessità di un aumento dell’organico è altresì fondamentale investire in strumenti e dotazioni che possano sia essere di supporto per aumentare la vivibilità dei luoghi della città.

I fatti di cronaca emersi negli ultimi anni e anche di recente, suscitano infatti nei carpigiani una costante preoccupazione sulla situazione di degrado che attraversa alcune zone della città e che hanno reso le stesse meno frequentate e percepite come insicure, soprattutto nelle ore serali.

Ecco perché è necessario mappare e individuare le aree urbane più critiche per la sicurezza pubblica, in collaborazione con le forze dell’ordine, le associazioni locali e la cittadinanza, per pianificare interventi mirati e potenziarne l’illuminazione pubblica, con particolare attenzione a parchi, sottopassi, fermate dei mezzi pubblici e percorsi ciclopedonali poco illuminati, quartieri soggetti a desertificazione commerciale, incentivando la loro riqualificazione. Non va dimenticato che la percezione di insicurezza limita fortemente la libertà di movimento, in particolare per le donne e per i soggetti più vulnerabili, riducendo la loro partecipazione alla vita sociale ed economica della città".

Maria Silvia Cabri