"Potrebbe diventare un grande centro culturale"

Vittorio Ballestrazzi, già consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, è favorevole a dedicare Palazzo Ducale di Modena alla cultura e al turismo, spostando dunque le funzioni militari, così come nei giorni scorsi hanno proposto gli aderenti della associazione "Modena as pol fèr". Ballestrazzi perché sì allo spostamento anzitutto?

"Sono favorevole alla proposta di Sabina Piccinini e Nino d’Eugenio perché Palazzo Ducale è uno dei luoghi simbolo della città e tra gli edifici storici più importanti in regione. Merita perciò una valorizzazione forte a livello artistico e culturale".

Dunque via i militari da lì?

"Non vorrei essere equivocato: l’Accademia militare di Modena è un bene prezioso per l’Italia e dunque questa mia opinione non è denigratoria per l’istituzione e il suo lavoro. Ma si può trovare una soluzione importante, utile anche all’esercito".

Come?

"Per questa importante branca militare secondo me occorrerebbe trovare un luogo degno a Modena, dove possa sviluppare le sue attività e al contempo recuperare una parte degradata di Modena".

Come farebbe lei?

"Si potrebbero utilizzare i fondi del PNRR per realizzare un palazzo moderno dove l’Accademia possa avere spazi funzionali adeguati alla modernità di cui l’esercito necessita. Si farebbe anche vera rigenerazione e non si utilizzerebbero i milioni di euro europei per fare cubature tanto per fare come vedo alla Sacca e alla Crocetta".

Dove potrebbe essere la nuova Accademia?

"Potrebbe a esempio essere nell’area altamente degradata dell’ex Rotore. Potrebbe nascere un edificio modernissimo".

E al contempo dedicare il Ducale alla cultura.

"Esatto, pensiamo al fatto che a Ferrara Palazzo dei Diamanti (e anche Castello Estense, ndr) è un luogo ormai molto noto per l’arte. I turisti ne sarebbero felici. Discutiamone".

Stefano Luppi