"Povertà, crescono le richieste di aiuto"

È un preoccupante quadro di crisi generalizzata quello che emerge dal ‘Rapporto Povertà 2023’ di Caritas diocesana e di Porta Aperta di Carpi e di Mirandola, che è stato presentato ieri mattina in vescovado alla presenza del vicario generale della Diocesi, monsignor Ermenegildo Manicardi, e degli operatori delle varie realtà diocesane coinvolte certifica un peggioramento della situazione rispetto al rapporto dell’anno precedente e suona come un campanello d’allarme per la città.

Aumenta la richiesta di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà economica, e cresce anche aumenta il numero di chi si trova a navigare nella ‘fascia grigia’. "L’anno 2023 è stato caratterizzato da una generale sensazione di crisi – afferma suor Maria Bottura, direttrice della Caritas diocesana –. Gli effetti della pandemia ancora presenti, le emergenze legate a calamità naturali, le guerre e i conflitti finiscono per colpire un po’ tutti. Dobbiamo purtroppo rilevare l’aumento del numero di persone che arrivano ai Centri di Ascolto parrocchiali, ma soprattutto l’aggravamento delle situazioni: accanto ad alcune famiglie o persone che si sono rivolte alla Caritas per la prima volta, ci sono infatti molte situazioni seguite da diversi anni in modo continuativo o intermittente, con storie di fragilità complesse alle spalle, in cui si mescolano diverse forme di vulnerabilità sociale, relazionale, lavorativa".

"La richiesta di sostegno economico appare in qualche modo la sintesi di tutti i bisogni – prosegue suor Maria – per questo stiamo cercando di rafforzare i rapporti con i CdA parrocchiali, per mettere al centro non tanto i budget destinati ad una specifica voce di spesa, quanto piuttosto una progettualità capace di far emergere le diverse vulnerabilità e attivare azioni di aiuto differenziate. I principali temi continuano ad essere quelli del lavoro, della casa e del sostegno alimentare".

"Il ‘Rapporto sulle Povertà’ rende visibile ciò che solitamente resta nascosto - prosegue la presidente di Porta Aperta Carpi, Arianna Agnoletto –. Assistiamo a un costante e drammatico impoverimento delle famiglie. Il Rapporto ci aiuta a comprendere i processi in atto e, soprattutto, a trovare il passo comune per far fronte, insieme, alle vecchie e alle nuove povertà".

Sono i numeri stessi a parlare: le famiglie che si sono rivolte alla Caritas, nel 2022 erano 974, per passare nel 2023 a 1.081 lo scorso anno. Le persone assistite sono state 3.173 (3 mila l’anno precedente); gli interventi 18.400 contro i 16.500 del 2022. Sono state 518 le famiglie supportate da Porta Aperta Carpi nel 2023 con il programma alimentare (il 29% delle quali italiane).

Hanno ricevuto oltre 6mila pacchi di cibo, 250 in più rispetto al 2022. La crescente difficoltà a reperire viveri e generi di prima necessità è testimoniato anche dagli accessi agli empori: oltre 40 nuclei familiari, prima in carico per gli alimenti al centro di ascolto, hanno aderito al progetto Cibùm (emporio solidale). Sono state invece 496 le schede prepagate per fare la spesa con cui le famiglie meno abbienti hanno potuto acquistare gratuitamente i beni di cui necessitano presso l’Emporio partecipativo Cinquepani.

