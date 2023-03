Povertà ed emergenza abitativa "Gli alloggi Erp non bastano più Oltre mille le famiglie in attesa"

A Modena la povertà è aumentata di molto: dal 2017 al 2022 la spesa del Comune per i cittadini bisognosi è passata da circa due milioni a quasi cinque milioni. Di pari passo, i nuclei beneficiari sono passati da 1.334 a 2.397, anche se nel 2021, per effetto dei sostegni volti a ridurre l’impatto della pandemia, sono stati 3.193 i nuclei beneficiari. Accanto alla povertà, anche le politiche abitative sono un grande problema per la città: sono 2.705 gli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) messi a disposizione dei cittadini, ma oltre mille domande rimangono in lista d’attesa. Il bisogno abitativo costituisce una criticità non solo per le famiglie fragili seguite dai servizi sociali, ma anche per tante altre con problemi di natura prettamente economica. Il numero delle domande in lista d’attesa aumenta di anno in anno: nel 2020 erano 921, mentre quest’anno ci sono ben 1093 domande ancora inevase. Sono oltre 500 gli alloggi dati in locazione attraverso Agenzia Casa, dove l’intermediazione del Comune offre garanzie al piccolo proprietario che accetta di affittare a canoni concordati, ma restano in lista d’attesa 1.200 famiglie. "Quante famiglie sono a rischio di non poter mantenere la propria casa? Quanto incidono i costi abitativi sul loro reddito?" Il Comune si è posto tante domande e ha preso atto del problema con l’obiettivo di affrontarlo, evitando che un numero sempre maggiore di famiglie scivoli nella povertà. Nasce, quindi, il ’Welfare DataLab: per un welfare sostenibile’ in cui il Comune, Unimore, Ausl, Agenzia per il lavoro e Inail condivideranno dati e conoscenze, con l’obiettivo di costruire politiche di welfare più rispondenti ai complessi bisogni sociali.

Alla presentazione del progetto è intervenuto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli: "Il nostro compito è garantire dei servizi per la comunità: dalla sanità, al sociale. Questo strumento ci consentirà di condividere dati e informazioni utili per rispondere alle crisi sociali e per abbattere le disuguaglianze". Anche Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl, è molto soddisfatta di partecipare al progetto: "Il nostro obiettivo è fare un’analisi complessiva dei bisogni della popolazione e individuare le azioni più efficaci per dare delle risposte. Grazie alla collaborazione con le altre istituzioni avremo delle analisi dati più complete per progettare degli interventi più efficaci che hanno dimensioni socio – sanitarie".

Sofia Berselli