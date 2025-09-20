Povertà educativa: "Bimbi, disatteso il diritto a ’fiorire’"

Articolo 3, comma 2 della Costituzione: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". "Ma questo principio fondamentale, purtroppo, nel nostro Paese è ampiamente disatteso", sottolinea con amarezza Chiara Saraceno, eminente sociologa, esperta di politiche della famiglia e di sistemi di welfare. In Italia – rimarca – esiste un grave problema di povertà educativa e per tanti bambini non esiste un ‘diritto a fiorire’, ovvero a crescere in un ambiente che consenta loro di far sbocciare il loro talento.

Proprio su questi temi (molto coerenti con ‘Paideia’, parola chiave del festival di quest’anno) la professoressa Saraceno ha imperniato la sua lezione di ieri pomeriggio in piazza Grande. Povertà educativa non vuol dire soltanto povertà di istruzione o difficoltà a raggiungere livelli sufficienti di capacità cognitive: "Esistono tanti diritti di cui i ragazzi dovrebbero godere nella loro crescita: il diritto al gioco, il diritto alla creatività, il diritto ai sentimenti e la possibilità di vivere le emozioni – rimarca la sociologa –. Tutto questo interviene nello sviluppo della personalità, quello tutelato dall’articolo 3 della Costituzione: la personalità umana si forma nella prima infanzia, anche creando contesti di vita e di crescita che possano aiutare i bambini a ‘fiorire’. In alcune città ci sono quartieri dove non c’è neppure un centimetro quadrato di verde, per incontrarsi, per giocare".

La questione della povertà educativa è cruciale, "eppure in Italia continua a essere piuttosto marginale nell’agenda politica – osserva la professoressa Saraceno –. Con il Pnrr si sono progettati interventi ma tutti frammentati, con finanziamenti a pioggia, e nell’ultima legge finanziaria si è rischiato di non rifinanziare il piccolo fondo di contrasto alla povertà minorile. Occorrerebbe invece avere una visione strategica". In un Paese dove la natalità e la fertilità sono a livelli bassissimi, e nascono sempre meno bambini, "rischiamo che una quota grande di questi bimbi si perda o non venga valorizzata, mentre altri, che magari hanno avuto le risorse familiari o sociali per acquisire competenze, se ne vanno all’estero perché qui non trovano una strada". Non è una posizione ideologica, tiene a dire Chiara Saraceno, "ma un vero problema anche dal punto di vista utilitaristico": perdere per strada tanti bei fiori che meriterebbero di essere coltivati, è anche "uno spreco di capitale umano".

Stefano Marchetti