Pranzi e cenoni, ma senza esagerare "Fate passeggiate all’aria aperta"

"Sono le prime vere festività vissute senza ’barriere’ da quando è esplosa la pandemia da Covid ed è più probabile che le persone, in questi giorni, si lascino andare ad eccessi, anche a tavola". Per questo il dottor Gustavo Savino, direttore della Medicina dello sport, e il collega Alberto Tripodi, a capo del Servizio Nutrizione, danno qualche consiglio per non rovinarsi le feste. "Attenzione a non esagerare – dicono – sembra, infatti, che quando arrivano le vacanze ogni regola riguardo i corretti stili di vita, tra alimentazione e movimento, possa essere infranta, per poi ritrovarsi all’inizio dell’anno nuovo a risentirne dal punto di vista fisico".

In particolare Savino sottolinea come le feste debbano diventare, grazie al maggiore tempo libero, un momento per incardinare buone abitudini: "Abituiamoci a fare passeggiate ogni giorno, il movimento deve essere una consuetudine. Non lasciamo troppo a lungo ferma l’attività fisica. Chi è a rischio, magari perché sovrappeso, deve fare particolare attenzione. Mentre a chi va in palestra regolarmente consiglio di non strafare con lo sport per ripulirsi la coscienza, magari faticando il doppio: può essere pericoloso". Tra i consigli, fare una camminata di almeno 30 minuti tutti i giorni, soprattutto nelle giornate in cui si è mangiato un po’ di più, rispettando i tempi della digestione; mantenere e frequentare il più possibile le attività strutturate (palestra, gruppi di cammino, piscina), evitare la sedentarietà prolungata: se dobbiamo rimanere seduti per molto tempo eseguiamo delle piccole pause attive di 5 minuti. Durante le tradizionali gite fuori porta cerchiamo delle strategie per rimanere attivi: parcheggiare lontano dal luogo da visitare, usare la bicicletta durante gli spostamenti festivi, utilizzare le scale durante le visite ai parenti; e trasformare i momenti di socializzazione in camminate per raccontare e ascoltare parenti e amici.

In merito all’alimentazione meglio moderare le porzioni per evitare sprechi: non è necessario esagerare con le quantità, in questo modo non si eccederà con le calorie e non ci sarà un eccesso di avanzi. Ascoltare il proprio corpo: smettere di mangiare quando ci si sente sazi. Parola d’ordine, insomma, ’buon senso’: se i pasti dei giorni di festa saranno abbondanti, impostare i restanti in modo leggero, preferendo alimenti di origine vegetale come zuppe di cereali e legumi, verdure crude o cotte, frutta fresca, pane integrale. Così facendo si conterranno gli eventuali eccessi calorici, riequilibrando la funzionalità dell’apparato digestivo.

Non fidarsi troppo della bilancia: durante le festività è normale aumentare di 1-2 chili, ma questo non è dovuto a un accumulo di grasso corporeo, pur a seguito di pasti abbondanti. Si risolverà tutto nel giro di un paio di settimane senza dover imporsi diete troppo restrittive (detox, digiuni, ecc), ma semplicemente tornando ad abitudini alimentari equilibrate. Infine godersi le feste: la convivialità è parte integrante dei principi fondamentali della dieta mediterranea.