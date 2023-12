Pranzo benefico per ricordare. Scaramelli

Maranello ha ricordato Evaristo Scaramelli (nella foto con Enzo Ferrari): a vent’anni dalla scomparsa dell’ex sindaco, la famiglia, gli amici del Circolo Arci e della Bocciofila, insieme ad amministratori e consiglieri comunali in carica e del passato, si sono ritrovati a pranzo per ricordare un protagonista della vita politica e sociale di Maranello. Scaramelli fu sindaco dal 1967 al 1984, anni cruciali per lo sviluppo urbanistico e industriale di Maranello, ma anche la crescita sociale e culturale della comunità. L’intero ricavato sarà devoluto ai progetti di solidarietà dell’associazione H.E.W.O. Modena Odv a sostegno di scuole e ospedali in Etiopia.