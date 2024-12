Pranzo offerto agli anziani ospiti delle Cra

Feste, solidarietà e coesione. Mentre il clima natalizio si diffonde in città, per oltre un centinaio di ospiti delle Cra, infatti, i festeggiamenti hanno preso il via già ieri con il tradizionale pranzo degli auguri offerto dai Lions Club di Modena.

L’incontro conviviale, fatto di sapori e gusti natalizi, di musica e socialità è un’iniziativa di solidarietà dal forte valore simbolico che intende contribuire a far sentire gli anziani parte integrante della comunità. Come ogni anno, ad occuparsi del servizio ai tavoli sono stati proprio i soci Lions e Leo Club (associazioni giovanili) di Modena.