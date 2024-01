Precipita per 50 metri in un canalone a Pizzo dei Sassi Bianchi: soccorsa 38enne di Faenza E’ successo oggi pomeriggio sull’Appennino modenese: la donna per cause ancora da accertare ha perso l’equilibrio scivolando rovinosamente. A recuperarla gli uomini dell’EliPavullo che l’hanno trasportata all’ospedale Maggiore di Modena