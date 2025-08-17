Precipita col parapendio. Grave infermiere 50enne

Paura ieri nel primo pomeriggio a Fanano dove un 50enne di Montecreto, esperto di volo a vela, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato con il parapendio sul Cimoncino, dopo aver urtato contro le rocce. E’ stato lo stesso paziente, uno stimato infermiere, a chiamare i soccorsi che, per via della zona impervia, hanno fatto non poca fatica ad arrivare sul posto, per poi recuperare il paziente. L’allarme è scattato intorno alle 13.15. Subito la centrale operativa ha inviato sul posto la squadra del soccorso alpino e speleologico stazione Monte Cimone e l’elicottero del 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas. Il primo ad atterrare sul posto è stato proprio l’elisoccorso e il 50enne è stato subito visitato dal medico anestesista per poi essere trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice rosso. Fortunatamente il 50enne risulta fuori pericolo ed è ora ricoverato nel reparto di Medicina con una prognosi di quaranta giorni. Da quanto si apprende l’uomo ha effettuato un lancio con la vela in località Calvanella, sopra a Pian del Falco. In quota c’era un po’ di vento, ma il decollo è andato bene.

Arrivato in una zona compresa tra il Cimoncino e il monte La Piazza, una corrente discensionale ha chiuso la vela e l’uomo ha cominciato a scendere a velocità sostenuta andando ad urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna vertebrale. Fortunatamente, nonostante i gravi traumi riportati, il 50enne non corre pericolo di vita. "Esprimiamo auguri di pronta guarigione – commenta il sindaco di Montecreto, Giuseppe Ballotti –. Parliamo di una persona stupenda che fa parte della nostra comunità da sempre e al quale tutta l’Amministrazione pone i migliori auguri di pronta guarigione".

Nei giorni scorsi un altro parapendio era finito su un albero ma, fortunatamente, in quel caso non c’erano state gravi conseguenze per il pilota.