Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaPrecipita col parapendio. Grave infermiere 50enne
17 ago 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Precipita col parapendio. Grave infermiere 50enne

Precipita col parapendio. Grave infermiere 50enne

Paura sul Cimoncino, soccorsi difficili in una zona impervia: recuperato dal Saer

Il parapendio è caduto nel territorio di Fanano (foto d’archivio)

Il parapendio è caduto nel territorio di Fanano (foto d’archivio)

Per approfondire:

Paura ieri nel primo pomeriggio a Fanano dove un 50enne di Montecreto, esperto di volo a vela, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato con il parapendio sul Cimoncino, dopo aver urtato contro le rocce. E’ stato lo stesso paziente, uno stimato infermiere, a chiamare i soccorsi che, per via della zona impervia, hanno fatto non poca fatica ad arrivare sul posto, per poi recuperare il paziente. L’allarme è scattato intorno alle 13.15. Subito la centrale operativa ha inviato sul posto la squadra del soccorso alpino e speleologico stazione Monte Cimone e l’elicottero del 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas. Il primo ad atterrare sul posto è stato proprio l’elisoccorso e il 50enne è stato subito visitato dal medico anestesista per poi essere trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice rosso. Fortunatamente il 50enne risulta fuori pericolo ed è ora ricoverato nel reparto di Medicina con una prognosi di quaranta giorni. Da quanto si apprende l’uomo ha effettuato un lancio con la vela in località Calvanella, sopra a Pian del Falco. In quota c’era un po’ di vento, ma il decollo è andato bene.

Arrivato in una zona compresa tra il Cimoncino e il monte La Piazza, una corrente discensionale ha chiuso la vela e l’uomo ha cominciato a scendere a velocità sostenuta andando ad urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna vertebrale. Fortunatamente, nonostante i gravi traumi riportati, il 50enne non corre pericolo di vita. "Esprimiamo auguri di pronta guarigione – commenta il sindaco di Montecreto, Giuseppe Ballotti –. Parliamo di una persona stupenda che fa parte della nostra comunità da sempre e al quale tutta l’Amministrazione pone i migliori auguri di pronta guarigione".

Nei giorni scorsi un altro parapendio era finito su un albero ma, fortunatamente, in quel caso non c’erano state gravi conseguenze per il pilota.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata