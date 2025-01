Precipita dal ponteggio, operaio gravissimo

Era intento a riparare i danni causati dalle raffiche di maltempo che si è abbattuto martedì su tutta la provincia. All’improvviso, forse a causa di una disattenzione ha perso l’equilibrio cadendo dal ponteggio. L’uomo ha fatto un volo di oltre tre metri prima di cadere rovinosamente al suolo, sbattendo il capo sull’asfalto. E’ ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara un operaio di 62 anni, rimasto vittima ieri mattina di un tragico infortunio sul lavoro.

L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 in un cantiere di via Regina Pacis, a Sassuolo. A quanto pare l’operaio è inciampato nel ponteggio, all’interno del cantiere di un centro sportivo perdendo l’equilibrio, mentre era intento a riparare alcune tensostrutture. I colleghi si sono subito accorti dell’accaduto e hanno dato l’allarme: sul posto, in pochissimo tempo sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Una volta stabilizzato, il 62enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Per effettuare i rilievi di legge necessari a ricostruire la dinamica dell’infortunio, sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Sassuolo insieme alla medicina del lavoro. Sarà fondamentale valutare infatti se l’uomo stesse effettuando i lavori nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste in questo caso; soprattutto nell’esecuzione di lavori ‘in alto’ e quindi che prevedono elevazione dal suolo. L’operaio ha riportato nella caduta un grave trauma cranico e purtroppo corre pericolo di vita.