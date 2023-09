Precipita nel canalone mentre cerca funghi: ferita una donna

PIEVEPELAGO

Il Soccorso Alpino salva una signora di Formigine scivolata in un canalone per circa 50 metri.

È stato un lungo e complesso intervento quello accaduto ieri pomeriggio nella zona boschiva del Lago Santo Modenese: una signora mentre si trovava nel bosco a cercare funghi è scivolata in un canalone riportando traumi ad una spalla, alla testa e contusioni varie. A dare l’allarme ai Carabinieri è stato il marito della donna a seguito di una chiamata da parte sua. Questi hanno contattato la centrale operativa del 118 che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cimone. Per l’intervento sono giunti sul posto 15 operatori tra tecnici e sanitari del Soccorso Alpino e Soccorso Alpino Guardia di Finanza. Per l’evacuazione era stato attivato l’EliPavullo per verricellare la paziente ma, causa meteo avverso, non è riuscito ad intervenire sul posto.

L’elisoccorso è atterrato in località Tagliole dove il personale tecnico e sanitario è stato caricato a bordo dei mezzi del Soccorso Alpino per trasportarli più vicino possibile al luogo dell’infortunio. Le condizioni della donna non destano preoccupazioni, grazie anche al tempestivo intervento del Soccorso Alpino, giunto prontamente sul posto dopo la richiesta di aiuto. Le manovre degli operatori hanno permesso di metterla in salvo.