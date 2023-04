Precipitata dal balcone Dimessa la bambina caduta dal quarto piano "Un piccolo miracolo"

di Valentina Reggiani

Lei è un piccolo miracolo: è precipitata dal balcone, al quarto piano della palazzina dove vive con mamma, papà e i fratellini ma ora è stata dimessa dall’ospedale e sta bene. Parliamo della bimba di 4 anni, di origini ghanesi caduta accidentalmente il 6 aprile mentre giocava sul balcone appunto: ha fatto un olo di una quindicina di metri per poi finire nel cortile interno di via Cerretti. Subito si era messa in moto la macchina dei soccorsi e, grazie alla velocità con cui hanno agito i sanitari e la professionalità dell’equipe del Policlinico la piccola Clara oggi è fuori pericolo. La bellissima notizia ha reso felice tutto il personale che in queste due settimane si è preso cura della piccola e della sua famiglia. Al suo arrivo, la bambina era stata gestita in pronto soccorso generale, diretto da Giuseppe Pezzuto, poi dall’Anestesia e Terapia Intensiva, diretta da Girardis. Una volta stabilizzata era stata ricoverata nella degenza del Dipartimento Materno – Infantile, diretto da Iughetti e affidata all’equipe della Chirurgia Pediatrica, diretta da Pier Luca Ceccarelli. "Siamo stati i primi ad intervenire – spiega Marcello Baraldi, responsabile medico 118 – è stato sicuramente un evento importante. Già dall’invio della centrale operativa sapevamo già cosa ci aspettava sul posto ma ci siamo meravigliati: la bimba era vigile, sveglia, ci rispondeva e aveva un grande dolore. Per fortuna ci ha spiegato che era caduta sullo zainetto, che aveva attutito la caduta. Abbiamo stabilizzato i parametri vitali con infusione di liquidi e l’ecografia sul posto ci ha permesso di capire che aveva un trauma toracico addominale di una certa entità. Dopo di che – conclude Baraldi – l’abbiamo trasferita al Policlinico. Sono casi rari e chiaramente lo scopo del soccorso è quello di essere i più veloci possibile’. Marianna Morelli, medico del pronto soccorso a cui è stato affidato il caso della piccola, ha spiegato come l’impatto con una bimba di quattro anni sia emotivamente molto forte. "Dobbiamo considerare che non dobbiamo tralasciare nulla, per evitare che si incorra in errori. E’ importante quanto ci viene detto dal 118, soprattutto sulla dinamica dell’evento per capire quali lesioni si andranno a riscontrare. La paziente – spiega – era politraumatizzata e non sapevamo dove avesse impattato, pur essendo stata trovata di schiena e sullo zainetto che le ha sicuramente attenuato l’impatto con l’asfalto. Aveva una contusione polmonare e la milza era alterata – conclude – ma è rimasta sempre molto calma, seppur fosse spaventata e abbiamo fatto avvicinare mamma e papà per tranquillizzarla, per capire se avesse dolore".

Il dottor Giuseppe Pezzuto ha sottolineato come ci fossero lesioni subito individuate e approfondite. ‘Le condizioni generali e la gravità delle lesioni erano enormemente inferiore rispetto a quanto la dinamica faceva presupporre.