Prefetto di Modena consegna diplomi a studenti della scuola media di Castelvetro

Il prefetto di Modena, Alessandra Camporota, ha consegnato nei giorni scorsi il diploma agli studenti delle classi terze della scuola media Anna Frank di Castelvetro. L’iniziativa è stata organizzata dalla dirigente didattica Vincenzina Schiavone e dalla vicesindaca Giorgia Mezzacqui. "Un momento di saluto molto speciale per i nostri ragazzi – ha commentato la stessa vicesindaca Mezzacqui – e un ideale saluto per l’inizio di nuovi cammini e scoperte. Ringraziamo il Prefetto di Modena per avere accolto il nostro invito. Grazie anche al maresciallo Nicola Loconte, al comandante del corpo unico di polizia locale Pierpaolo Marullo, al responsabile di presidio di Castelvetro e Castelnuovo Andrea Giovanardi per la partecipazione. Grazie anche alla dirigente didattica Vincenzina Schiavone, ai docenti, ai ragazzi, al personale Ata, alle famiglie, al Consiglio d’Istituto e alla presidentessa Moira Venturelli".

m.ped.