Preghiere, rosari e dediche a Don Lumetti a Sassuolo: la città omaggia

Il suo ultimo giorno nella ‘sua’ chiesa, quella Madonna di Sotto che era casa sua dagli anni Ottanta, Don Umberto Lumetti lo ha trascorso come fosse una giornata qualunque. Circondato dai suoi parrocchiani che, in un incessante pellegrinaggio, hanno reso omaggio alla salma del sacerdote, esposta a ridosso dell’altare maggiore. Oggi, dopo i funerali – la cerimonia alle 10 – Don Umberto verrà tumulato nella natìa San Cassiano di Baiso: ieri è stato il suo ultimo giorno a Sassuolo, e la città non ha mancato di rendergli omaggio. Raccogliendosi in preghiera davanti al feretro, e vegliandolo, affidando al libro delle firme una dedica o un ricordo, a saldare il legame indissolubile tra Don Umberto e la ‘sua’ parrocchia, che oggi lo saluta per l’ultima volta. Le centinaia di persone che, già dalla mattina, risalgono alla spicciolata le navate della Chiesa diventano una folla alle 19, quando si celebra il rosario di suffragio, e danno la misura di uno sgomento che trova conforto solo nel motto che il Don ha voluto sul suo ‘santino’. "Gesù è resuscitato dai morti. Se moriamo con lui, vivremo anche con lui", recita, ed è il messaggio con cui si fanno forza i tanti che in Don Umberto hanno trovato un amico. Per il funerale sono già stati predisposti sia un impianto di amplificazione che consentirà di seguire la liturgia funebre dal sagrato della chiesa che la diretta streaming sulle pagine della parrocchia.

